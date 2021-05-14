58-летний мастер резьбы по дереву, потеряв работу, стал блогером и исполнил мечту больной жены поехать в санаторий

Игорь Перевалов и его любимая жена Екатерина. Фото: личный архив Игоря Перевалова.

- Моя мечта сбылась, я смог отвезти свою любимую Катюшу в санаторий, - улыбается 58-летний мастер резьбы по дереву из Куйтуна Игорь Перевалов. – Мы почти год ждали этого момента. И вот мы здесь.

Трогательную историю скромного сибиряка «Комсомолка» первой рассказала летом 2020 года. Тогда мужчина сам позвонил в редакцию и попросил о помощи. Он мечтал найти деньги на лечение жены Екатерины. Она много лет страдает полиартритом (заболевание суставов, - Прим. ред.). Но мужчина не просил опубликовать номер его карты, чтобы незнакомые люди скинули нужную сумму просто так, мужчина сразу. Сразу заявил: «Хочу заработать своим трудом». Вот только мешала Игорю одна проблема.

Игорь со своими поделками. Фото: личный архив Игоря Перевалова.

- В родном городе на работу меня уже не берут, говорят старый уже, - сетовал тогда Игорь Перевалов. - Да и образования высшего нет, я ведь самоучка. На что живем? Я перебиваюсь случайными заработками, но в основном мастерю поделки. Жена по инвалидности получает пенсию в 9 тысяч рублей.

«КП» рассказала историю Игоря, а заодно опубликовали ссылку на его инстаграм. Страничку в соцсетях Игорю завела дочка. И там он начал рассказывать о своих поделках на видео и продавать их. За полгода мастер стал настоящим блогером. В инстаграме у него набралось 104 тысячи подписчиков, заказы потекли рекой. Весной мужчина даже хвастался, в числе его клиентов есть даже москвичи. Уникальные сибирские деревянные фигурки, домашнюю утварь готовы покупать за 25 тысяч рублей за штуку. Заработанное Игорь потихоньку откладывал, и вот очередной звонок корреспондента «Комсомолки» застал семью Переваловых в санатории, где начался их долгожданный отпуск.

Екатерина счастлива, что муж сумел свозить ее в санаторий. Фото: личный архив Игоря Перевалова.

- Взяли путевки в Белокуриху на две недели, - восклицает Игорь Перевалов. – На двоих вышло 120 тысяч рублей. Эта огромная сумма для меня, которую я действительно копил год. А мечтали о таком отдыхе мы и вовсе около 6 лет. Уже начали проходить лечение: ванны, массажи. Жена довольна! Надеюсь, ей станет легче, для меня это главное.

Такие поделки делает Игорь Перевалов. Фото: личный архив Игоря Перевалова.

Вернувшись домой, Игоря вновь ждет работа. Заказаны расписаны на месяц вперед. Помимо Интсаграма и Тик-Тока, который также завел мужчина, у него есть куда более грандиозные планы.

- Хочу достроить свою мастерскую и бесплатно обучать резьбе по дереву ребятишек, - заключает Игорь. – У меня уже целая очередь выстроилась из местных мальчишек и девчонок. А деньги продолжу зарабатывать своими поделками. Хочется возить Катюшу в санаторий каждый год.

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