Трамвайную остановку «Железнодорожный вокзал» перенесут в Иркутске

Трамвайную остановку "Железнодорожный вокзал" перенесут на 50 метров ближе к Глазковскому мосту Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске с 15 мая перенесут остановку трамвая «Железнодорожный вокзал», сообщает мэрия города.

- Остановку переместят по направлению к центру в сторону Глазковского моста на 50 метров, - рассказали в администрации Иркутска. - Это необходимо из-за реконструкции ж/д вокзала.

Второй этап реконструкции вокзального комплекса начался в апреле, здание станет трехэтажным, но сохранит свой исторический облик. Там появятся просторный объединенный зал ожидания, эскалаторы, лифты, набережная с причалом и смотровыми площадками. Работы планируется завершить в 2023 году. Существующее здание вокзала было возведено в 1905 году, частичную реконструкцию проводили в 1998 и в 2004 годах.

С вокзала Иркутск-Пассажирский в сутки отправляется около 4,9 тыс. пассажиров, ежегодно - более 1350 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт путепровода на Качугском тракте приостановлен из-за пробок (Подробности)

Улицы Трактовая и Баррикад в Иркутске начнут ремонтировать после разбора путепровода на Качугском тракте (Подробности)