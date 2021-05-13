Ремонт путепровода на Качугском тракте приостановлен из-за пробок. Фото: Дирекция автодорог Иркутской области

Ремонт путепровода на Качугском тракте приостановлен из-за пробок. Об этом сообщает мэрия Иркутска.

Администрация города обратилась в Дирекцию автодорог Иркутской области с просьбой пересмотреть пути объезда путепровода, а пока этого не будет сделано приостановить ремонтные работы.

Напомним, 12 мая в Иркутском районе на километре 5+985 автодороги «Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово» начались работы по демонтажу пролетных строений. Участок был перекрыт, это вызвало многокилометровые пробки.

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