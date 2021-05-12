Виадук перед Качугским трактом закрыли на реконструкцию в Иркутске

Виадук сносят перед Качугским трактом в Иркутске

Внимание, иркутские автомобилисты! Перед Качугским трактом приступили к демонтажу виадука, который находится сразу после стационарного поста ГИБДД. Об этом сообщили в дирекции автодорог Иркутской области.

- Пролетные строения сносят из-за аварийного состояния, - объяснили в дирекции автодорог. – Работы по демонтажу продолжатся до 20 мая. Проезд в этом месте закрыт.

Объехать место работ водителям, которые едут в сторону Качугского или Александровского тракта, можно по временной дороге, которая находится справа от поста ГИБДД. Добавим, что виадук был закрыт еще в начале 2000-х годов. За это время его ремонт так и не был проведен.

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