«Жил как падишах, но подвел нрав»: зоопарку в Иркутске пришлось продать павлина на ферму

Павлину из иркутского зоопарка пришлось переехать на домашнюю ферму. Фото: предоставлено Иркутской зоогалереей

«Теперь я тут буду самым главным», - решил, проснувшись как-то утром в Иркутском зоопарке на Фортуне один из павлинов. – «А что разве я не красавчик?! Вон какой хвост отрастил! Любого за пояс заткну! А почитателей у меня сколько - видели? И так фотографируют, и эдак».

Наверное, как-то так рассуждал четырехлетний павлин, у которого, как и положено, к периоду брачных игр вырос яркий хвост длиною в полтора метра (тут надо отметить, что хвосты у этих птиц семейства фазановых начинают расти в 3-4 года, а потом «опадают» каждый год осенью – прим.авт.). Подумал, и стал вести себя соответствующим образом: клевать остальных двух самцов, с которыми делил вольер.

- В 3-4 года павлины достигают половой зрелости, - рассказывает координатор зоопарков Дом природы и Зоопарк на Фортуне Людмила Ивушкина. – В природе один самец может жить с несколькими самками, так и в условиях зоопарка, он не захотел делить территорию с другими самцами. Сначала было как-то терпимо, но потом он настолько разошелся, что стал заклевывать и самочек из-за того, что они обращают внимание и на других «кавалеров».

Птичий двор в зоопарке на Фортуне. Фото: Иркутская зоогалерея

Поехал на ферму

До того, как он достиг 4-летнего возраста он жил в мире с другими птицами, так как был юнцом, но сейчас он «мужчина в самом расцвете сил», поэтому позволить делить апартаменты с другими «парнями» позволить не мог. Кстати, в вольере павлинов живет и еще один «юноша», но он особенной расцветки - чернокрылый, поэтому если он «забалует» ему будут искать отдельную «квартиру» и свою особенную самочку. Этому же драчуну сказали «собирать вещи» - в зоопарке уже есть павлин такой расцветки и нрав у него более мягкий.

- Пришлось разместить объявление о продаже, - говорит Людмила Ивушкина. – Покупатель нашелся на следующий же день.

Так птица гордая поехала жить на домашнюю ферму в пригород. Как же такая экзотическая красота будет жить в сибирской деревне?

- Очень просто, уход за павлинами такой же, как и за обычными курицами, - делится Людмила Ивушкина. – Летом - в курятнике, зимой - в теплой стайке. То, что так быстро купили, нас не удивило, взрослых птиц продают редко, а с малышами много хлопот. У нас же птица здоровая со всеми необходимыми прививками. Дали, конечно, рекомендации, чем кормить, хотя и тут рацион от куриного не особо отличается, также специальный комбикорм, зелень, белковая пища. Может и червячков во дворе сам насобирать. И в любой момент новые владельцы могут нам позвонить, посоветоваться.

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