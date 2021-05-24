В Бурятии "черные лесорубы" протаранили машину лесников и пытались уйти от погони задним ходом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня на просторах интернета появилось видео в лучших традициях голливудских боевиков. Однако это всего лишь один день из жизни лесников в Бурятии. На кадрах видно, как автор видео со своими коллегами преследуют зеленый "УАЗик" без номеров. Интересно то, что уйти от погони "черные лесорубы" пытаются задним ходом.

- Во время рейдового патрулирования лесов Тарбагатайского района, сотрудники Заудинского лесничества услышали звук бензопилы. Лесники решили проехать к месту предполагаемой незаконной рубки. Подъехав ближе, они обнаружили двух мужчин в масках и перчатках, которые заготавливают древесину. Заметив лесников, нарушители сели в автомобиль «УАЗ» и попытались скрыться, - рассказали предысторию эффектной погони в официальном аккаунте Агентства лесного хозяйства республики в "Инстаграм".

Чтобы задержать лесорубов на месте преступления сотрудники лесного хозяйства преградили им путь отхода служебной машиной, однако те не планировали отвечать за нарушения по закону и пустились наутек задним ходом. Преследование длилось около двух минут, затем на развилке злоумышленники все-таки решили развернуть автомобиль, протаранив "УАЗ" лесников.

К слову, один из них не растерялся, выпрыгнул из машины и догнал лесорубов, остановив их транспорт на ходу. Он открыл дверь и выволок оттуда водителя, однако его напарнику удалось сбежать. Пойманный вор леса оказался жителем близлежащего поселка Николаевский Тарбагатайского района.

Позже выяснилось, что до приезда сотрудников лесного хозяйства лесорубы успели заготовить около 5 кубометров древесины, что оценивается в 115 тысяч рублей ущерба, причиненного злоумышленниками лесному фонду.

- Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ» и бензопила изъяты.

В отношении нарушителя составлены протоколы по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в Агентстве лесного хозяйства.

Скорее всего, мужчину, который без зазрения совести бросил своего подельника в беде, в ближайшее время найдут по горячим следам и заставят ответить по всей строгости закона. Только за незаконную рубку мужчинам грозит штраф до 200 тысяч рублей или взыскание суммы в размере зарплаты за 2 года.

К слову, история о трудной и опасной службе лесников разлетается в сети не в первый раз. Так, в прошлом году "КП" рассказывала о Сергее Красикове из Бурятии, который задержал 5 браконьеров, охотившихся на косуль в Алтачейском заказнике. А в итоге против него самого было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Один из охотников спустя полгода написал заявление на Красикова, обвинив его в том, что он избил в одиночку их пятерых. Но 30 апреля 2021 года руководители Байкальского государственного заповедника на своей странице в соцсети написали, что уголовное дело против Сергея Красикова все-таки завершено.

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