Рейтинг санаториев: почему поехать на лечение в Сибири дороже, чем в Поволжье и на юге. Фото: Виталий КАРНАУХ

Хочу на Алтай поехать с кэшбеком, там же скидка 20%, а у меня как раз отпуск. До Новосибирска можно самолетом, а там близко!», - размечталась коллега. Именно что размечталась. Самолетом оказалось «всего» 18 тысяч туда и обратно, и это самый дешевый вариант. Плюс дорога на сам Алтай. Плюс цена путевки, там день обходится по-разному, но в сезон, который скоро начнется, 6 тысяч в день с лечением, а пока около 5 тысяч. Считаем на пару недель.

-Не поеду! Это что такое! Это ж больше 100 тысяч выходит, и то одной! А еще какие-то развлечения нужны. Надо на месте смотреть!

Где дороже.

Да, здравницы Сибири возглавили топ самых дорогих в стране. Средние цены на курортах Барнаула и горного Алтая по 4, 4 тысячи и это дороже, чем, допустим, в Москве, Ленинградской области и Краснодарском крае. А если учесть еще и расходы на перелет к месту, которые совсем немного меньше рейсов на юг? Может, сразу и лететь в Крым? Большинство сибиряков так и рассуждает. Но…

- Сейчас ситуация складывается таким образом, что попасть в самые популярные южные санатории в республике Крым, Краснодарском и Ставропольском крае уже очень сложно, - сообщается на портале «Санатории России». - Все места были не только забронированы, но и раскуплены еще в марте - апреле. И даже окончание действия программы туристического кэшбека 30 июня не стало поводом для отказа от желанного отдыха на море или в горах: в июле и августе мест тоже практически нет.

Организаторы кэшбеков предлагают не забывать об отдыхе на родной территории или рядом. Здесь и добраться проще, и дешевле, и акклиматизации нет.

- Не нужно привыкать к другому часовому поясу, давлению, влажности и повышенному количеству солнечных дней ( ну, тут Иркутск может поспорить с Сочи, чего-чего, а ясных дней у нас хватает – ред.), - уточняют аналитики. - Организм почти не испытывает стресса, получая при этом полноценный отдых. Другим немаловажным доводом может послужить упрощенная логистика: нет необходимости состыковывать даты и время приезда поезда и самолета и терять дни в поездке. Региональные санатории обычно располагаются в красивейших природных местах, «вдали от цивилизации», предлагают встречу с природой и чистый лесной воздух.

Где отдохнуть дешевле.

Самые популярные в Сибири – как раз курорты Алтая. В топ-5 по региону вошли еще Новосибирск, Омск и, конечно, Иркутск. К нашему региону гораздо ближе Красноярский край, Бурятия и Забайкалье. Что с ценами в Приангарье и у соседей?

Сколько стоит отдых в санаториях Сибири

В среднем сутки отдыха дешевле в Забайкалье – всего 2, 24 тысячи в день. В самой Иркутской области – 2890, а в Бурятии и Красноярском крае дороже – по 3, 2 тысячи в сутки. Очень важно, что соседям-сибирякам действительно не придется ни привыкать к другому климату, ни особо тратиться на дорогу. Правда, немного обидно, что средний ценник в санаториях центра страны, Поволжья и даже юга заметно скромнее.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда ГРОШЕВА, доктор экономических наук, декан Сибирско-американского факультета ИГУ

-На Алтае находятся знаменитые курорты с отличным лечением, они очень популярны, поэтому и такая стоимость. При том, что сам по себе курс процедур в санатории не может быть дешевым. Если сравнить не просто с ценами на путевки в Крыму, а в здравницах сопоставимого уровня, то на полуострове окажется в разы дороже. Если же сравнивать цены в Сибири со с ценами в центре России, то не надо забывать, что и содержание всей инфраструктуры у нас дороже, и отопление требует больше затрат, и зарплаты выше, в том числе и медперсорнала, из-за «северных» коэффициентов. А сибирякам ничего не остается, как отдыхать на своей территории сейчас. Слишком дорого стоит долететь на отдых на тот же юг самолетом. Да и в Калининград, допустим, с пересадкой через Москву. Сравнимо со стоимость самого отдыха. Такие расходы не представляют себе жители Поволжья и юга страны.