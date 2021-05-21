Легендарному хоккеисту Александру Насонову и его соседям не придется за свой счет сносить 10-этажку по улице 4-я Советская в Иркутске

Не придется сносить дом за свой счет жителям десятиэтажки по улице 4-я Советская в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Похоже, что спустя несколько лет судов дело многострадального жилого дома на улице 4-я Советская, над жителями которого нависла угроза остаться без квартир, сдвигается с мертвой точки. Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этой ситуации. 3 декабря 2020 года суд обязал жильцов высотки, среди которых оказался легендарный хоккеист Александр Насонов, а также известный тренер Евгений Ерахтин, съехать за полгода, а затем еще и снести огромное 10-этажное здание за свои деньги. Почему? Спустя 13 лет, оказалось, что возведена многоэтажка незаконно.

Дело было в том, что когда в 2004 году компания-застройщик этого дома получила землю, участок был закреплен за одним из иркутских вузов на праве постоянного (бессрочного) пользования. Кроме этого, в 2007 году застройщик обанкротился и дольщикам, чтобы заселиться пришлось достраивать дом самим. Несмотря на то, что в эксплуатацию здание так и не ввели, в 2015-м они оформили право собственности на доли в объекте незавершенного строительства, и получили прописку.

- Но Иркутский областной суд это решение отменил, - рассказывала "КП"-"Иркутск" жительница дома Анна Ермакова. – Так как земля, на которой построена наша 10-этажка относится к федеральной собственности. В сентябре 2019 года Росимущество подало в суд иск о сносе дома, который был удовлетворен.

Это решение вызвало в городе резонанс. Ведь несколько десятков семей с детьми должны были отдать все свои деньги, залезть в долги, и в итоге остаться без крыши над головой. В конце декабря власти города пообещали передать земельный участок в собственность муниципалитета, и оформить право собственности жителям. И вот, первый шаг к этому сделан.

- Нам удалось договориться с Росимуществом о передачи земли в муниципальную собственность, - прокомментировали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в администрации Иркутска. – Процесс уже идет. Сколько времени на это уйдет, сказать пока сложно. Но за свой счет сносить здание никому не придется.

Впрочем, сами жильцы, пока не могут сказать с уверенностью, что их дом не тронут.

- Основной вопрос был с землей, и он действительно почти решен, - говорит Анна Ермакова. – Сделан большой шаг. Два суда администрация выиграла. Хотя раньше юристы говорили нам, что это сделать нереально. Но решение о сносе пока никто не отменял. Надеемся, что Росимущество заберет иск. Это будет самый идеальный вариант. Зачем им нужен наш дом, если участок будет не их. В этом случае нам останется узаконить здание и все. Так что, надеемся на лучшее.

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