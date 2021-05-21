«Мама, меня убьют»: в Забайкалье одноклассник забил до смерти 17-летнего подростка, который дал против него показания в суде.

«Мама, меня убьют. Он страшный человек, ты не знаешь…» Эти слова Анна Раднаева впервые услышала от своего 17-летнего сына Руслана в апреле 2019 года. Подошла к сыну, успокоила: «Ты у меня умный, сильный. И боксом занимаешься, и борьбой. Тебе ли бояться? Все будет хорошо. Вот дашь показания, что он виноват, и его посадят. И за дело, ведь этот парень мальчишку чуть не угробил!». Через несколько месяцев, в декабре, сын не вернется домой. Сначала все надеялись, что скоро объявится, ну мало ли. Потом подали в розыск. Нашли. Мертвым… Полиция сразу установила - парня убивали долго и жестоко.

Спас соседского парня Алешку

-Так вышло, что мой сын заглянул в котельную поселка, когда проходил мимо и оттуда слышались крики, - рассказывает Анна Раднаева подробности того страшного апрельского дня, который через полгода унес жизнь ее сына. – И увидел, что его бывший одноклассник, Серега, избивает соседского парнишку. Причем избивает – это слабо сказано. Он ему буквально ноги переломал и с топором набросился. Хотел убить и сжечь в топке. Должен он был ему, что ли. Но про этого парня все говорили, что он сам не свой стал. Всем кричал, что так и хочет кого-нибудь убить. Другие шарахнулись, а мой Руслан подскочил и скрутил обезумевшего парня. Скоро и полиция подоспела.

Мать тогда по-хорошему гордилась сыном. Еще бы! Умница, студент аграрного колледжа, боксер и борец. Не побоялся! Да и что было бояться этого парня, учились вместе с ним в начальных классах. И бабушка спасенного Лешки, ее хорошая знакомая, была благодарна семье. Ведь если бы не Руслан, убили бы ее внука.

Анна Раднаева. Фото: Забайкальский краевой суд.

- Мы ж ничего не знали тогда, - плачет сегодня Анна Раднаева. – Не знали, что пошел Серега по кривой дорожке и не раз «гостил» в полиции. Я и подумать не могла, что его фраза «Я убью тогда тебя вместо него,», которую он злобно бросил сыну, это всерьез. Я сказала Руслану – дай показания в полиции и ничего не бойся. Они, эти показания, и стали ему приговором.

- По версии следствия, ранее Руслан Раднаев дал свидетельские изобличающие показания против Сергея, который был привлечен, а позже и осужден за грабеж, - сообщает подробности дела пресс-служба Забайкальского краевого суда. - Из мести он решил Раднаева убить…

Правда, все это время Сергей, несмотря на судебное разбирательство, оставался на свободе. И решил мстить.

Хотел уйти в армию и остаться на контракт

Жизни после этой истории со свидетельскими показаниями у Руслана осталось мало. Полгода. Через месяц после дачи тех самых показаний мама узнала, что сын бросил колледж и устраивается то на одну, то на другую работу – лишь бы больше платили, а много ли где возьмут 17-летнего пацана?

- Я спрашивала, почему, он отмалчивался, - рассказывает она. – С зарплаты покупал подарки маленьким сестрам, одна сейчас в детский садик ходит, вторая в младших классах учится. И все. На себя не тратил ничего. Говорила ему – хоть джинсы себе новые купи, все истрепались. Не покупал. Но и денег у него тоже не было. Куда уходили? Говорил, что на машину копит. Какая машина! Потом я только поняла, что он все отдавал этому Сереге. Вроде как выкуп, что ли. Только сказал как-то – хочу, мол, уйти в армию. Тогда я оттуда не вернусь, останусь на контракт. И – вот бы быстрее!

Никто тогда не понимал, что 17-летний парнишка не случайно говорит об опасности и уже в открытую – о том, что ему угрожают смертью. В армию уйти он не успел.

Один из убийц Руслана сейчас за решеткой. Фото: Забайкальский краевой суд.

Убили, расчленили и спрятали тело

То ли Руслан решил, что хватит бояться и прямо сказал – все, еще одна попытка «разобраться» и он пойдет в полицию, то ли что еще, но Серега прихватил на очередную встречу с ним подручного – еще одного парня-ровесника.

«11 декабря злоумышленники сначала избили Руслана Раднаева, затем силой посадили в автомобиль и привезли его в безлюдное место, где продолжили бить, а затем попытались задушить шнурком из капюшона. Полагая, что он уже мертв, они вывезли тело в другое место, чтобы скрыть. Обнаружив, что жертва еще подает признаки жизни, они вновь начали душить Руслана шнурком, после чего, поочередно, передавая нож друг другу нанесли 24 ножевых ранения в шею и грудную клетку, от чего тот скончался. Затем преступники расчленили труп потерпевшего, переместили его части в разные места, приспав их землей и ветками».

Страшные подробности сообщает Забайкальский краевой суд… Под судом уже только один из двух убийц. Обвинение, подчеркнув, что вина доказана полностью, попросило для него 19 лет заключения. Мать погибшего Руслана – пожизненный срок. Сам же подсудимый предложил признать себя невиновным, сказав, что во всем виноват второй, которого уже нет. Да, тот самый одноклассник Серега, который приговорил школьного приятеля, позже, после ареста (а взяли мучителей Руслана буквально по горячим следам, сразу установив криминальный след), вынес приговор и себе самому

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