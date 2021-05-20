За расстрел восьми сослуживцев солдат Рамиль Шамсутдинов проведет 24,5 года в колонии в Тюменской области, на малой родине

Застрелившего восемь сослуживцев солдата Рамиля Шамсутдинова этапировали в Тюменскую область. Фото: личная страница адвоката Руслана Нагиева в соцсети.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который 25 октября 2019 года устроил бойню в воинской части №54160 в Забайкалье, застрелив 8 сослуживцев, спустя полтора года все же возвращается в родную Тюменскую область. Из Читы стрелка этапировали в родные края, чтобы он отбывал там свой 24,5-летний срок заключения в одной из колоний строгого режима. Именно такой приговор в январе этого года ему вынес Второй восточный окружной военный суд Читы.

- Рамиля этапировали в Тюменскую область, чтобы он отбывал наказание по месту жительства, - объяснил на своей странице в соцсети один из адвокатов Шамсутдинова Руслан Нагиев. – Там его смогут навестить отец и братья. Отношения с сокамерниками у Рамиля хорошие. За все время ни одного конфликта не было. Мы с моим коллегой адвокатом Равилем Тугушевым также планируем навещать Рамиля в колонии.

А вот в какую именно колонию поместят Шамсутдинова, пока неизвестно. По словам Руслана Нагиева это определит местный УФСИН.

Напомним, стрелять по сослуживцам Рамиль Шамсутдинов во время сдачи караула, после того, как с автоматом АК-74М, прибыл на место подготовки дежурной смены. Получив там 4 магазина, с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял людей из автомата. При этом он целился им в грудь и спину. Израсходовав первый магазин, срочник присоединил новый и продолжил стрельбу. Когда Шамсутдинов понял, что некоторые из солдат могли выжить, он осмотрел их, а затем хладнокровно сделал в них контрольные выстрелы. На месте погибли два офицера и шесть солдат, еще двое – контрактник и срочник чудом остались живы.

За убийство 8 человек Шамсутдинову грозил пожизненный срок заключения. Но избежал его благодаря решению присяжных заседателей. Они признали стрелка виновным в убийстве и покушении на убийство еще двух человек. В то же время 5 присяжных из 8 сочли, что рядовой заслуживает снисхождения.

Добавим, что вскоре после вынесения приговора, адвокаты Шамсутдинова, направили в суд апелляцию на его смягчение.

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