"Я кричу о помощи": разбитая улица поселка в Иркутском районе "завела" инстаграм и Тик-Ток, чтобы ее наконец отремонтировали

Говорящая яма из инстаграма Улицы Ключевой намекает на необходимость ремонта. Фото предоставлено героем публикации

«Я улица, которая повредила больше колес, чем ты можешь себе представить», - рассказывает о себе новый пользователь «Инстаграма» и«Тик-Тока» - Улица Ключевая. Да-да, вы не ослышались, рассказывает именно улица, причем от первого лица! А еще выкладывает кучу видео и фото. Вот так одна из жительниц поселка Малой Топки решила бороться с ямами на дорогах. Зачем оббивать пороги инстанция и строчить жалобы, если чиновников можно просто добавить в друзья в соцсетях? Так, глядишь, и проблема решится. А она есть! После зимы дорога, которая и так выглядит, словно пережила бомбежку, совсем плоха стала. Только официально Ключевая числится заасфальтированной, на деле выглядит иначе... А главное, что эта улица - единственный въезд в Малую Топку. Объехать Ключевую можно только через дачи, да и там дорога не лучше, вот и приходится жителям экстремально лавировать между ямами, добираясь до дома.

- Я увидела аккаунт красноярской ямы и решила, почему бы не сделать также? – рассказывает местная жительница Малой Топки, которая и ведет страницу Улицы Ключевой в Инстаграме и «Тик-Токе». Сама автор идеи решила остаться инкогнито и не называть себя.- Все любят юмор, и я стала выкладывать смешные видео.

Например, о том, как посчитать размеры ямы в кирпичах. Улица Ключевая знает ответ и рассказывает подписчикам.

Местные жители пытаются сами решить проблему ям на дороге. Фото предоставлено героем публикации

- В этой яме помещается один кирпич, - проводит ликбез для подписчиков сама дорога. Автор роликов наложила анимированную мордочку на дорожное полотно и наделила голосом. - А в эту пять!

К слову, кирпичи – творчество жителей, не автора страницы. А Улица Ключевая в лице автора идеи лишь освещает эти этапы «ремонта» в Инстаграме и «Тик-Токе» в качестве репортера.

Километровую дорогу в поселок Малая Топка не спасает ямочный ремонт. Фото предоставлено героем публикации

- Дорога в убитом состоянии находится последние лет 15, - уверяет автор фото и видео. - На обочинах огромные лужи, из плит дороги торчит арматура… Машины постоянно царапают брюхо, я сама несколько раз прокалывала колесо и выправляла погнутые диски.

Подписчиков у Улицы Ключевой пока немного, всего 50 фолловеров и около 300 лайков, но популярность растет. А вот чиновников в друзьях у нее пока нет.

- Мы знаем о проблеме в Малой Топке, сам езжу по Ключевой, - поясняет глава Урикского муниципального образования Андрей Побережный. - Ремонт будет, но дело это небыстрое. Мешали сначала собственники – раньше частично эта дорога принадлежала зверохозяйству и лесному фонду, мы ее перевели в собственность.Сейчас у нас в приоритете две другие дороги. Но ремонт Ключевой не можем начать по другой причине: рядом гаражи, которые надо либо переносить, либо сносить. Тогда сможем расширить дорожное полотно Ключевой, сделать освещение. И теперь к цифрам: на реконструкцию Ключевой требуется порядка 60 млн рублей, а на все 220 км дорог Урикского муниципального образования, куда входит Малая Топка, выделено в этом году всего 15 млн рублей. Так где же деньги взять?

Поэтому пока Ключевую ждет снова только ямочный ремонт – косметический. А значит Инстаграм и Тик-Ток улицы Ключевой будет пополняться новыми веселыми роликами.

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