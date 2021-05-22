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Общество22 мая 2021 5:48

"Я кричу о помощи": разбитая улица поселка в Иркутском районе "завела" инстаграм и Тик-Ток, чтобы ее наконец отремонтировали

Страницу от имени улицы ведет одна из местных жительниц
Александра ЛУКАНИНА
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Говорящая яма из инстаграма Улицы Ключевой намекает на необходимость ремонта. Фото предоставлено героем публикации

Говорящая яма из инстаграма Улицы Ключевой намекает на необходимость ремонта. Фото предоставлено героем публикации

«Я улица, которая повредила больше колес, чем ты можешь себе представить», - рассказывает о себе новый пользователь «Инстаграма» и«Тик-Тока» - Улица Ключевая. Да-да, вы не ослышались, рассказывает именно улица, причем от первого лица! А еще выкладывает кучу видео и фото. Вот так одна из жительниц поселка Малой Топки решила бороться с ямами на дорогах. Зачем оббивать пороги инстанция и строчить жалобы, если чиновников можно просто добавить в друзья в соцсетях? Так, глядишь, и проблема решится. А она есть! После зимы дорога, которая и так выглядит, словно пережила бомбежку, совсем плоха стала. Только официально Ключевая числится заасфальтированной, на деле выглядит иначе... А главное, что эта улица - единственный въезд в Малую Топку. Объехать Ключевую можно только через дачи, да и там дорога не лучше, вот и приходится жителям экстремально лавировать между ямами, добираясь до дома.

- Я увидела аккаунт красноярской ямы и решила, почему бы не сделать также? – рассказывает местная жительница Малой Топки, которая и ведет страницу Улицы Ключевой в Инстаграме и «Тик-Токе». Сама автор идеи решила остаться инкогнито и не называть себя.- Все любят юмор, и я стала выкладывать смешные видео.

Например, о том, как посчитать размеры ямы в кирпичах. Улица Ключевая знает ответ и рассказывает подписчикам.

Местные жители пытаются сами решить проблему ям на дороге. Фото предоставлено героем публикации

- В этой яме помещается один кирпич, - проводит ликбез для подписчиков сама дорога. Автор роликов наложила анимированную мордочку на дорожное полотно и наделила голосом. - А в эту пять!

К слову, кирпичи – творчество жителей, не автора страницы. А Улица Ключевая в лице автора идеи лишь освещает эти этапы «ремонта» в Инстаграме и «Тик-Токе» в качестве репортера.

Километровую дорогу в поселок Малая Топка не спасает ямочный ремонт. Фото предоставлено героем публикации

- Дорога в убитом состоянии находится последние лет 15, - уверяет автор фото и видео. - На обочинах огромные лужи, из плит дороги торчит арматура… Машины постоянно царапают брюхо, я сама несколько раз прокалывала колесо и выправляла погнутые диски.

Подписчиков у Улицы Ключевой пока немного, всего 50 фолловеров и около 300 лайков, но популярность растет. А вот чиновников в друзьях у нее пока нет.

- Мы знаем о проблеме в Малой Топке, сам езжу по Ключевой, - поясняет глава Урикского муниципального образования Андрей Побережный. - Ремонт будет, но дело это небыстрое. Мешали сначала собственники – раньше частично эта дорога принадлежала зверохозяйству и лесному фонду, мы ее перевели в собственность.Сейчас у нас в приоритете две другие дороги. Но ремонт Ключевой не можем начать по другой причине: рядом гаражи, которые надо либо переносить, либо сносить. Тогда сможем расширить дорожное полотно Ключевой, сделать освещение. И теперь к цифрам: на реконструкцию Ключевой требуется порядка 60 млн рублей, а на все 220 км дорог Урикского муниципального образования, куда входит Малая Топка, выделено в этом году всего 15 млн рублей. Так где же деньги взять?

Поэтому пока Ключевую ждет снова только ямочный ремонт – косметический. А значит Инстаграм и Тик-Ток улицы Ключевой будет пополняться новыми веселыми роликами.

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