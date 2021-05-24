Синоптики рассказали, когда ждать летней погоды в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Холодный фронт из Арктики, который окутал Иркутскую область в конце прошлой недели и принес дожди с ветром, окончательно осел над нашим регионом. Более того, он не собирается пускать сюда тепло, которое идет на восток из Западной Сибири. А ведь там уже давно под +30 градусов жары. Так неужели, приход лета в Иркутск в очередной раз откладывается?

- По крайней мере, в ближайшие дни точно, - рассказывает «КП» - Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – 25 и 26 мая в городе и по области пройдут умеренные дожди. Вновь усилятся порывы ветра до 15-20 м/с. По ночам столбик термометера покажет +6, +8 градусов. Днем не больше +15.

Небольшое улучшение погоды нас ждет 27 и 28 мая. Осадков в эти дни не предвидится. Но, опять же палящего солнца мы также не увидим. Воздух прогреется до +18 градусов. Так неужели мы дождемся жары с запада на выходных? Как бы не так! И здесь синоптикам вновь порадовать нечем.

- Просвета не видно, - продолжает Юлия Янькова. – Большая вероятность, что в пятницу, 28 мая погода испортится вновь. В субботу и воскресенье вновь все очень неустойчиво.

Так, когда придет лето? Такой вопрос резонно задают горожане уже несколько недель подряд.

- Вероятно, климатическое лето у нас нынче совпадет с календарным, - заключает Юлия Янькова. – Чаще всего в Приангарье так и бывает. Так что, ждем жару ближе к 1 июня!

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