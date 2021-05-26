Детский кешбэк в Иркутске: как родителям вернуть 50% стоимости путевки в летний лагерь

Половину стоимости детской путевки в лагерь вернут родителям Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Государство будет компенсировать затраты на отдых детей, сообщает правительство Иркутской области. До 50% стоимости путевки будут возвращаться на карту «Мир», но не больше 20 тысяч рублей. "Комсомолка" рассказывает, как получить детский кешбэк в Иркутске

- Программа оплаты кешбэка стартовала 25 мая и продлится до октября. Сейчас мы составляем реестр всех организаций летнего отдыха в Иркутской области, это загородные и палаточные лагеря, санатории, лагеря с дневным пребыванием, всего их в регионе 762, в списке пока что 383, - рассказала КП-Иркутск замминистра социального развития, опеки и попечительства Татьяна Плетан.

Возврат вы получите только в случае, если полностью заплатили за путевку сами, льготные программы – отдельная история и не пересекаются с кешбэком. Можно получить возврат за каждую путевку, сколько бы раз за лето ребенок не ездил на отдых. У вас трое ребятишек и все побывали в детских лагерях? Получайте детский кешбэк в Иркутске за каждого.

Куда подать заявление на детский кешбэк в Иркутске ?

21-й век, все в цифровом варианте! Однако прежде, чем вернуть, надо правильно купить. И тут есть один нюанс: программа работает только для карт «Мир» банков-партнеров. Их список, как и подробности оформления, можно найти на сайте Ростуризма мирпутешествий.рф.

Если такой карты нет, придется оформить, после - зарегистрировать на том же сайте, это займет 3 минуты. В списке выбрать нужный лагерь, убедиться таким образом, что он один из участников программы. И оплатить путевку с карты «Мир». Готово! Ждите возврат.

Что делать, если путевка уже куплена не с карты «Мир»? Пока вопрос остается открытым. Когда решение будет принято, о нем сообщат.

В комнатах станет свободнее

Уже первого июня начинается сезон. В этом году в загородных лагерях отдохнут 113 852 ребенка, в школах – 148 269 детей. Это не так много, так как есть ограничения – каждый детский лагерь может открыть не больше 75% мест. Таковы новые санитарные правила. Но некоторые уже нашли выход из этой ситуации.

- Мы построили новые домики, увеличили количество мест и можем теперь принять больше ребятишек, - объясняет директор одного из лагерей Прибайкалья Григорий Скаллер.

Каникулы «строгого» режима

Увы, но ограничения изменят и общий привычный ход детского отдыха. О «веселых стартах», когда собирали вместе детей из разных отрядов, теперь можно забыть. Экскурсии отменяются. Выезжать за пределы лагеря, в том числе и домой по семейным причинам тоже запрещено. Уедешь – обратно не пустят! Персонал обязан носить маски, а помещения обрабатываться рециркуляторами воздуха и санитайзерами. А еще – никаких вкусняшек, передачек и встреч с родителями! Полная изоляция, хорошо, что есть мобильные телефоны.

Все это рекомендации Роспотребнадзора, который планово и внепланово будет проверять лагеря. А на случай, если все-таки придется изолировать больных коронавирусом,

ближайшая к каждому лагерю больницы – взрослая и детская –теперь имеют резервные койки.

КОНКРЕТНО

Как получить детский кешбэк в Иркутске

- купить путевку можно с 25 мая до 31 августа, вернуться из лагеря вплоть до 15 сентября

- вернут 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей

- деньги автоматически зачислят на карту "Мир" за 5 дней

- количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен

-возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста

Перечень лагерей-участников программы, а также туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки, доступен на мирпутешествий.рф в разделе "Детские лагеря"

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Тел. +7(3952) 52-75-41; 8 800-200-34-11.

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