Бурлаки не на Волге, а на Байкале: иркутские школьники переселили героев Репина в Сибирь. Фото:Арина Беляева

Нынче бурлаки тянут корабли на мель не только на Волге, но и на Байкале. Фото - подтверждение на своей странице опубликовали сотрудники Байкальского музея ИНЦ СО РАН. Инсталляция картины Репина впечатлила пользователей интернета - "Один в один!" Но еще больше удивляет возраст авторов копии шедевра русской живописи – ребятам от 14 до 15 лет.

- В преддверии Международного дня музеев в нашей школе объявили конкурс на лучшую инсталляцию известной картины. Мы с родителями и учениками сразу начали обсуждать идеи в общем чате. Предлагали «Девочку с персиками» и другие работы, но дети решили выбрать вариант, где смогут поучаствовать все 22 ученика, - поделилась с корреспондентом «КП-Иркутск» классный руководитель 8 класса Листвянской школы Людмила Андронова.

Выбрать именно «Бурлаков на Волге» было инициативой родителей – рядом берег Байкала, а корабли в поселке Листвянке не редкость. К слову, папа одной из учениц – настоящий капитан. Уговаривать помочь победить в школьном конкурсе Алексея Брянцева долго не пришлось. На что не пойдешь ради дочери.

- На этом корабле я обычно выхожу на рыбалку. В далеком 2005 году купил морской буксир и в свободное от работы время лично переоборудовал его в небольшой теплоход для семейного отдыха. Хоть и по назначению он на воду больше не выходит, но название у него осталось со времен морских плаваний - «Легендарный теплоход Айсберг», - рассказал папа одной из учениц.

Как только главный реквизит для съемок был найден, участники школьного чата выбрали подходящий день и приехали на берег озера. Каждый привез с собой грим и одежду для воплощения образа бурлаков. Парики и бороды нашли родители. Под видом старинных онучей ребята обвязали ноги эластичным бинтом. И так под руководством мам школьники встали друг за другом, накинули на себя канат и принялись с артистизмом показывать на лице всю тягость работы бурлаков. После съемок одна из девочек обработала фотографию и инсталляция отправилась на школьный конкурс.

- Когда это фото скинули в школьный чат, где есть и директор, и учителя, и родители, в ответ начали сыпаться комментарии «круто!», «молодцы!». Всем очень понравилась работа 8 класса. После этого уже другие ученики тоже активно взялись за обдумывание идей для создания не менее интересных работ, - вспоминает классный руководитель.

К слову, победителя конкурса еще не выбрали. Однако родители и ребята признаются, что самым приятным стали сами съемки и бурная реакция общественности. Эту фотографию восьмиклассники планируют сохранить и через три года сделать ее частью памятного фильма для выпускного вечера.

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