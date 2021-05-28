На Нижней Набережной Иркутска перекладывают плитку и чинят ступеньки

Ремонт улицы Нижняя Набережная начался в Иркутске. Фото администрации города Иркутска

Посреди недели наконец выдался солнечный денек! Иркутяне хлынули гулять на Нижнюю Набережную, но возле моста от памятника Похабову уперлись в переносное ограждение. Зачем и надолго ли закрыли проход?

Действительно, на этой улице ремонтируют инфраструктуру, но это ненадолго, сообщает администрация Иркутска. Заборы устанавливают на отдельных участках, пока приводят их в порядок.

Реконструкция Нижней Набережной намечена на 2022 год. Фото администрации города Иркутска

- На набережной сейчас идет ремонт, в этом году ее «залатают», переложат плитку там, где она разрушилась, починят ступеньки на мосту возле Якова Похабова ради безопасности иркутян. Кое-где проложат кабели для будущей реконструкции, - комментируют в администрации города. – Вся красота запланирована на следующий год.

В 2022 на Нижней Набережной уже будут больше изменений. Заменят фонари и скамейки, посадят деревья и сделают велодорожку вдоль Ангары.

Пока что, если на пути появляются ограждения, лучше обойдите этот участок. Вернуться можно позже – ограничения кратковременные.

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