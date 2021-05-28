На Нижней Набережной Иркутска перекладывают плитку и чинят ступеньки

Ремонт улицы Нижняя Набережная начался в Иркутске. Фото администрации города Иркутска
Посреди недели наконец выдался солнечный денек! Иркутяне хлынули гулять на Нижнюю Набережную, но возле моста от памятника Похабову уперлись в переносное ограждение. Зачем и надолго ли закрыли проход?
Действительно, на этой улице ремонтируют инфраструктуру, но это ненадолго, сообщает администрация Иркутска. Заборы устанавливают на отдельных участках, пока приводят их в порядок.
Реконструкция Нижней Набережной намечена на 2022 год. Фото администрации города Иркутска
- На набережной сейчас идет ремонт, в этом году ее «залатают», переложат плитку там, где она разрушилась, починят ступеньки на мосту возле Якова Похабова ради безопасности иркутян. Кое-где проложат кабели для будущей реконструкции, - комментируют в администрации города. – Вся красота запланирована на следующий год.
В 2022 на Нижней Набережной уже будут больше изменений. Заменят фонари и скамейки, посадят деревья и сделают велодорожку вдоль Ангары.
Пока что, если на пути появляются ограждения, лучше обойдите этот участок. Вернуться можно позже – ограничения кратковременные.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ремонт путепровода на улице Джамбула в Иркутске закончат раньше на полтора года (Подробности)
Ремонт путепровода на Качугском тракте приостановлен из-за пробок (Подробности)