"Хотел, чтобы коровки травку зеленую кушали": 69-летний сибиряк сжег 20 гектаров леса ради домашнего скота Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Бодайбинском районе полиция задержала предполагаемого виновника пожара, который чуть не подошел вплотную к поселку Мамакан. Площадь охваченная огнем разрасталась с каждым часом с 25 мая. Только спустя 5 дней пожар удалось локализовать в пяти километрах от населенного пункта. К счастью, никто не пострадал.

- На месте возгорания правоохранители обнаружили 69-летнего местного жителя, который сознался в поджоге сухой травы, что в дальнейшем привело к распространению огня. По словам пожилого мужчины, своими действиями он хотел очистить участок местности от сухостоя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

На месте пожара работали сотрудники ОВД и огнеборцы. Тушение осложнялось горением леса в гористой местности на крутом склоне. Туда было невозможно доставить тяжелую технику. По вине пенсионера огонь распространился на площади больше 20 гектаров.

Специалистам предстоит оценить ущерб, нанесенный лесному фонду. Действиями поджигателя будет дана правовая оценка в рамках действующего законодательства.

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