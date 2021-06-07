Как стать успешным и эффективным в «нефтянке»: какое образование получать, чему учиться на практике, и чем занимается современный геолог

Вахтовый поселок на ВЧНГКМ. Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

В Иркутской области расположены одни из древнейших залежей нефти на планете. Как они образовались, какие технологии сейчас применяются для ее поисков и чем примечательна работа современного геолога, мы будем рассказывать вместе со специалистами «Верхнечонскнефтегаза» (входит в состав нефтегазодобывающего блока компании «Роснефть»).

Часть 1. Древнейшая нефть Земли: история длиной в 600 миллионов лет

В школьные годы нынешний начальник управления геолого-разведочных работ, ресурсной базы и лицензирования акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз» Игорь Пузанков увлекался историей. Причем ему нравилась вовсе не та история, которая про Александра Македонского, завоевавшего полмира, или про Юлия Цезаря, захватившего власть в Риме. Гораздо больше его интересовала глобальная история мироздания и формирования Земли как планеты, на которой появилась и начала бурно развиваться жизнь. Тогда Игорь еще не предполагал, что судьба закинет его в Иркутскую область, где расположены огромные залежи нефти, возраст которых насчитывает более 600 млн лет.

Палеореконструкция Верхнечонского месторождения. Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

Ведь геолог, которым стал наш герой, должен не только знать, как выглядят недра земли сегодня, но и уметь представлять себе конкретную местность в доисторическую эпоху: каким был ее рельеф, где текли реки и плескались древние моря, как росли горы и извергались вулканы. Без такой палеореконструкции сегодня невозможно прогнозировать, где находятся залежи нефти и как ее извлекать на поверхность. Впрочем, обо всем по порядку.

Игорь Пузанков вырос в маленькой деревне в Томской области, где активно развивалась нефтяная отрасль. Вокруг располагались многочисленные месторождения, а через саму деревню пролегал зимник, которым активно пользовались нефтяники. Кроме того, практически вся семья и соседи Пузанкова были так или иначе заняты в нефтянке, в том числе отец и старшие братья, которые, будучи строителями, тоже работали в этой отрасли вахтовым методом.

Игорь Пузанков

- Неудивительно, что после школы я отправился в Томск поступать в университет и подал документы на факультет разработки эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Но в приемной комиссии мне посоветовали выбрать еще какое-нибудь направление - на всякий случай. Я выбрал геофизику, куда в итоге и прошел. И очень этому рад, ведь пришлось серьезно изучать еще и математику, - рассказывает Пузанков. - Хватало и таежной романтики. До сих пор, собравшись с однокурсниками, мы вспоминаем полевые практики: как прикольно было отмахать десяток-другой километров по пересеченной местности, а затем, придя на точку, искать названные преподавателем минералы.

Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

В 2010 году Пузанков начал работать на первом в своей жизни месторождении, занимаясь геофизическим исследованием скважин. И быстро понял, что этого ему недостаточно. Игорь хотел перейти от частного к общему: от показаний, снятых на отдельно взятой скважине, к глобальной картине эволюции планеты. И Пузанков решил получать второе высшее - учиться на геолога нефти и газа. С двумя красными дипломами, поработав в Томской области и Красноярском крае, он в 2018 году приехал в Иркутск, где и возглавил управление геолого-разведочных работ, ресурсной базы и лицензирования «Верхнечонскнефтегаза».

В блоке Главного геолога ВЧНГ работает более 40 сотрудников - специалистов различных направлений геологии. Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

- Иркутская область с геологической точки зрения представлена древним гранитным фундаментом, сформировавшимся более 2 млрд лет назад, и более молодым осадочным чехлом. 600 млн лет назад здесь текли реки - мощные и стремительные потоки воды, которые размывали гранит, формируя крупные песчано-глинистые тела в пониженных формах рельефа. Позже, при погружении на глубину, в такие места мигрировали углеводороды - формировались залежи нефти. В этих отложениях и находится нефть Верхнечонского месторождения, - рассказывает Пузанков о далеком прошлом Приангарья. - Затем, около 550 млн лет назад, территорию покрыло теплое мелкое море, очень благоприятное для жизни и размножения различных организмов. Их жизнедеятельность сопровождалась выделением карбоната кальция. Захоронившиеся на морском дне останки организмов формируют известняк, который, обладая высокой пористостью и проницаемостью, может также служить резервуаром для углеводородов. Примером месторождений в таких отложениях может быть Северо-Даниловское, разработка которого началась 2020 году.

Принципиальная палеографическая модель в усть-кутское время. Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

Геология Иркутской области интересна и порой непредсказуема. Только с помощью комплексных подходов к геологоразведке можно разгадать ее тайны и предсказать, где искать залежи углеводородов.