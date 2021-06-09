В Бурятии во время взрыва на угольном разрезе пострадали четыре человека Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЧП произошло 9 июня во время работ на Тугнуйском угольном разрезе, который находится на Олонь-Шибирском месторождении в Бурятии. Во время взрывных работ пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту «КП»-«Иркутск» сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Раненых отправили в Мухоршибирскую больницу, - отметили в правительстве республики. – В случае необходимости, помочь пострадавшим могут с помощью борта санавиации. Ситуация находится под контролем главы Бурятии.

Состояние пострадавших горняков, уточняется. Добавим, что Тугнуйский угольный разрез находится на границе Бурятии и Забайкальского края.

Напомним, 3 июня в Бурятии произошел взрыв на золотодобывающей шахте рудника Владимирский в Окинском районе. Из-за детонации взрывчатки, на месте погиб 30-летний мужчина. Еще десятерым удалось спастись. Следователи проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв прогремел на золотодобывающей шахте в Бурятии (Подробности)

Появились версии взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии (Подробности)