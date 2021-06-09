Синоптики расстроили прогнозом погоды на выходные 12-14 июня в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Среда – это «маленькая пятница», середина недели, а потому многие начинают задумываться, чем будут заниматься в выходные. И планы многих в большинстве своей зависят от погодных условий - будут ли это вылазки на природу в теплый день, встречи за городом или же придется придумывать, как провести досуг, если идет дождь. Что сказать, синоптики расстроили прогнозом погоды на выходные 12-14 июня в Иркутске. Ни тебе летней жары, ни солнечных ванн – по данным сотрудников Гидрометцентра России, все три дня небо будет затянуто облаками.

Так, в субботу 12 июня в областном центре вероятность осадков 68%. Метеорологи предупреждают – пойдет небольшой дождь, выпадет 0.2 миллиметра. Ожидается штиль. Днем воздух прогреется не больше, чем до +18. Возможно, это даже хорошо. Гулять в центре города в День России в пекло смог бы не каждый. Кстати, праздничная программа начнется в 14.00. «Приличный» дождь намечается в ночь с субботы на воскресенье, кстати, в ночное время в выходные столбики уличных термометров опустятся до 9-10 градусов.

Днем в воскресенье, 13 июня, будет еще прохладней. Синоптики обещают всего +16. Но осадки, которые прольются ночью, прекратятся уже у утра. Небо все также будет затянуто облаками. Скорость ветра составит примерно 4 м/с.

Понедельник, 14 июня, который также будет выходным днем в связи с тем, что День России в 2021 году выпал на субботу, снова не обрадует сибиряков: есть вероятность дождя, температура воздуха +18.

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