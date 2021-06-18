Духи разгневались: редкое природное явление напугало туристов на Байкале. Фото:Алексей Рютин

- В этот момент я сидел к Байкалу спиной – ждал пока туристы вернутся с прогулки, - рассказывает об интересном природном явлении, произошедшем накануне на острове Ольхон, корреспонденту «КП» - Иркутск» гид Алексей Рютин. - Оно появилось буквально за минуту. Обернулся, потому что люди начали что-то обсуждать, охать, ахать. Огромное белое облако сначала зависло над водной гладью, а потом холодный порывистый ветер понес его в сторону мыса Хобой, на котором мы находились. В момент температура от +20 градусов упала до +5. По коже пошла изморозь! Туристы испугались и ринулись к машинам. Заметил, как вдалеке люди, которые шли в сторону мыса, увидев огромное надвигающееся облако, просто развернулись и побежали обратно. Кто-то даже начал кричать «мы все умрем». Ну, а самые любопытные остались и начали снимать на телефон. Когда еще такое увидишь? Явление редкое – один на миллион.

Благодаря тем, кто не испугался удивительного природного байкальского явления, его смог увидеть и интернет. Кадры Алексей выложил в Сеть, как и многие другие очевидцы. В комментариях люди чаще всего вспоминают фильм ужасов «Мгла», снятый по мотивам рассказов Стивена Кинга. Действительно, на кадрах огромная стена из белого пара буквально поглощает мыс Хобой вместе с туристами. При этом, облако такое густое, что сквозь него не видно ни солнца, ни озера, которое только что было, как на ладони. Прошло пару минут и туман, столкнувшись с мысом, такой же стеной продолжил двигаться вдоль Байкала и нести за собой прохладу.

- Интересно то, что в течение дня на Ольхоне была неустойчивая погода: то пасмурно, то солнечно, - делится Алексей Рютин. - После прогулки по мысу мы с туристами вернулись к домикам, чтобы поесть. В это время все люди с Хобоя исчезли. И как только мыс опустел, на остров снова вернулась жара. Причем хорошая погода продержалась до самой ночи.

Мужчина рассказал, что живет на Ольхоне три года, но такого природного явления никогда не видел. Хотя местные жители даже не отреагировали на него, говорят, что дело обычное. Вода в Байкале холодная, а +18, +20 градусов для острова уже жара. Именно из—за этой разницы в температурах появился туман и холодный ветер. Однако есть и другие предположения. Мыс Хобой – место сакральное, здесь люди обращаются к духам, просят благословения, здоровья и исполнения желаний.

- Народу в тот день на мысе было очень много, - вспоминает Алексей. - Облако появилось в самый разгар дня. Люди говорят: «а что если это древние духи разгневались и решили таким образом разогнать надоедливых туристов?».

«Комсомолка» задала вопрос о происхождении плавающего облака на Байкале заместителю начальника Иркутского Гидрометцентра Юлии Яньковой. Две метеостанции, расположенные в поселках Хужир и Сарма, рядом с мысом Хобой, зафиксировали благоприятные условия для образования грозы и тумана.

- Байкал местами еще покрыт льдом, а вчера 17 июня на острове Ольхон резко поднялась температура воздуха до +20 градусов, - подтвердила теорию жителей острова Ольхон специалист регионального гидрометцентра. Около 2-3 дней над озером в том районе стояла холодная воздушная масса. Перепад температур стал причиной возникновения тумана. Порывы ветра в этот момент достигали 13-14 метров в секунду. Обычно туман под воздействием ветра растворяется и исчезает, но это облако было настолько наполнено влагой, что его плотность позволила ему так быстро двигаться.

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