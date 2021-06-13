Ночевать в палатках на КБЖД нельзя: сотрудники нацпарка предупреждают туристов сразу о двух медведях

Ночевать в палатках на КБЖД нельзя: сотрудники нацпарка предупреждают туристов о медведях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медведей бояться – по КБЖД не ходить. Сотрудники Прибайкальского национального парка предупреждают, что в районе Кругобайкальской железной дороги замечены двое косолапых.

Один из них – молодой самец – «прогуливается» в районе 88 километра КБЖД. Он часто забирается на осыпи и занимается «раскопками» из-за чего камни падают вниз на железнодорожные рельсы. А так, как проводить так время топтыгин любит и днем – на данном отрезке пути нужно быть особенно внимательным. Иначе есть риск получить камешком по голове.

- Второй медведь замечен нами на Половинном мысу – это 110 километр - взрослый крупный самец часто «патрулирует» вдоль кромки воды, - говорят инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Специалисты отмечают, что отменять походы из-за этих двух бурых – не стоит. Они оба избегают свиданий с человеком. В регионе сейчас ни один туристический маршрут из-за присутствия косолапых не закрыт. Однако, все же стоит при прогулках по Кругобайкалке соблюдать некоторые правила.

КОНКРЕТНО

Как путешествовать по КБЖД:

- не стоит ночевать в палатках на КБЖД – в ночное время медведь может наткнуться на ваш лагерь, исход встречи предсказать будет сложно. Или ночуйте на турбазах или отправляйтесь в поход только на день;

- проходить маршрут необходимо в светлое время суток;

- при движении нужно обозначать свое присутствие – разговаривать, петь песни, шуметь – это поможет не застать медведя врасплох. В 99% случаев косолапый сам будет избегать встречи с вами;

- с собой нужно иметь фальшфейер;

ВАЖНО! Не оставляйте на тропах мусор и остатки еды – это может привлечь медведей к местам туристического трафика. И тогда излюбленное место для путешествий станет также любимым место косолапых.

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