Первый самолет МС-21 с композитным крылом передадут заказчику в 2022 году

Вот так выглядит красавец МС-21. Фото: корпорация "Иркут"

Новый комфортабельный пассажирский самолет МС-21-300 с композитным крылом, который собирают на Иркутском авиазаводе, передадут заказчику уже в 2022 году. Напомним, 17,5 метровую консоль крыла, изготовленная из российских композиционных материалов, доставили из Ульяновска на Иркутский завод в середине мая этого года. Ее установят на МС-21, предназначенный для поставки самому первому заказчику.

- Мы действительно готовим эту машину к поставке в 2022 году, - рассказал во время визита на завод заместителя Председателя Правительства России Юрия Борисова, заместитель генерального директора Корпорации "Иркут" Александр Вепрев. - В конце года машину передадут в летно-испытательную станцию.

То самое композитное крыло. Фото: корпорация "Иркут"

Напомним, в разработке и производстве отечественных композитов принимают участие ведущие химики и технологи России. Применение прочных и легких композиционных материалов дало возможность разработать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа. Широкий пассажирский салон обеспечивает повышенный комфорт экипажу и пассажирам, сокращает время оборота самолета в аэропорту за счёт ускоренной посадки и высадки.

Напомним, первый опытный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Двв летчика-испытателя и инженер-испытатель Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). опробовали взлет, заход на посадку и посадку с использованием посадочных систем. В августе этого года МС-21 впервые представили публично во время демонстрационных полетах на МАКС-2019.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США). Фото: Рушан КАЮМОВ

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