«Играл с кошками и ел фарш с молоком»: сибирячка поселила у себя в квартире, найденного на трассе лисенка. Фото: Иркутская зоогалерея

- Как его не задавили на той трассе? Он ведь совсем крохотный… - рассказывает «КП» - Иркутск» директор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.

Новый обитатель, лисенок Вуки-Вуки, поселился в зоопарке несколько дней назад. Туда его привезла волонтер питомника для собак К-9 Елена Прадчук. А в приют попал прямо с трассы недалеко от Плишкино. Сидел посреди дороги, лавировал между пролетающими мимо машинами. Как оказался там совсем один? Неизвестно. Матери нигде поблизости не было. Поэтому кто-то из автомобилистов подобрал детеныша и привез в приют К-9. Знали, там животных принимают, в том числе и диких, в питомнике живут даже медведи. А оставить лисенка одного – обречь на смерть.

- Вуки-Вуки посадили в вольер - продолжает Людмила Ивушкина. - Но вокруг собаки, гавкали, рычали, малыш пугался, забивался в угол, испытывая сильный стресс, да к тому же иммунитет слабый, еще не сформировался, поэтому волонтер Елена Прадчук забрала его домой.

- Сдружился с моими кошками, играл с ними, - смеется Елена Прадчук.

Но кроха быстро вырос. Еще бы, на таких-то харчах! Уплетал мясной фарш за обе щеки, запивая молоком. Махом кошек перерос и уже те начали его бояться. Так, через месяц лисенок снова переехал.

- У нас он сразу освоился, как дома, - говорит Людмила Ивушкина. – Перешел на новый лисий рацион – мышей. Лисенок очень общительный и игривый, обожает игрушки. Сидит в отдельном вольере, через стекло наблюдает за соседями. Но контактировать с другими животными пока нельзя – иммунитет не сформирован.

Одну прививку лисенку уже сделали, скоро вторая, а там уже можно и с соседями знакомиться.

- Еще некоторое время, пока не вырастет, Вуки-Вуки поживет в Доме природы под постоянным присмотром ветеринара, - говорит Людмила Ивушкина. - А к концу лета переедет жить к взрослым лисам в уличные вольеры в зоопарк на Карла-Маркса.

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