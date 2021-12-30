Дед мороз - агент Германии и буржуев: как в Иркутске отменили Новый год и почему стали праздновать снова

Дед Мороз и до революции приходил, и сейчас приходит. Только позови! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Думаете, вы все знаете о празднике? Елка, мишура, гирлянды, подарки, Дед Мороз и Снегурочка, дальше, начиная с 1970-х, знаменитая «Ирония судьбы, или С легким паром» по телевизору, а потом все вместе - в сквер Кирова…

Думаете, так было всегда? Ошибаетесь. За последние 150 лет главные новогодние атрибуты успели дважды побывать - один раз до революции, а второй раз после нее - в черном списке. Причем те, кто ставил елку, всерьез считались врагами! Кроме того, само новогоднее дерево перекочевало в 31 декабря совсем из другого праздника. Как так? Рассказываем этот «детектив» про елку вместе с сотрудниками Музея городского быта Иркутска.

Веселое Рождество.

1870 - 1914: главный символ Рождества

«За день до праздника в комнату вносили большую до потолка елку. Пахло лесом и морозным чистым воздухом. Елку ставили в большое ведро, замаскированное ватой под ледяную горку, под ней размещали ватные игрушки… В это время Кока с тетей Аришей колдовали на кухне, обмазывали свиной и телячий окорока тестом, фаршировали курицу, рыбу и поросенка. Тетя Наташа сбивала сливки. Во всем великолепии появлялся стол, накрытый белоснежной скатертью… На завтра он накрывался заново, чтобы быть готовым принять запоздалого визитера или приглашенных гостей», - так Лидия Тамм описывает в своих «Записках иркутянки» подготовку… к Рождеству.

Да, праздничную елку в домах жители Иркутска ставили именно накануне этого праздника (до 1918 года он отмечался строго 25 декабря, потом календарь поменяли).

- Елку в доме горожане начали ставить во второй половине XIX века, - рассказывает заведующий Музеем городского быта Иркутска Иван Терновой. - Мода на них пришла из столицы, из Санкт-Петербурга, где тон задавали в императорском дворце и светских салонах. Новый обычай, который прибыл из Германии и потому считался немецким, пришелся по вкусу, и накануне Рождества, обычно 24 декабря, россияне стали наряжать хвойное дерево.

Самыми распространенными елочными украшениями были сладости и фрукты. Конфеты, фигурные пряники, орехи, завернутые в золотую бумажку. Леденцы специально вешали пониже, чтобы ребятишки самостоятельно могли снять для себя подарок.

- Игрушки мастерили сами - из цветного картона, - говорит Иван Терновой. - А самыми престижными считались дрезденские картонные фигурки, привезенные из Германии. Местные артели делали фигурки людей и животных. Стоили они в среднем 40 копеек за лист, самые дорогие - 1 рубль 20 копеек. Привозные же обходились и того дороже - от 3 до 20 рублей (а 20 рублей это уже жалованье горничной за месяц).

В Сочельник постились «до первой звезды», а потом, после молитвы, приступали к обильному ужину. Праздник считался домашним и отмечался в своем кругу. В Рождество наполняли специальную корзинку, куда клали елочную игрушку, сладости и открытку с пожеланиями. Гостинец незаметно выносили и ставили на крыльцо соседям. Считалось, что так делали в Вознесенском монастыре.

- На следующий день после праздника наносили визиты по обязательному списку, - продолжает историк. - Например, надо было заехать к начальнику и его семье, к родственникам, друзьям. Все ненадолго, поэтому угощения на этот случай предлагались быстрые.

Новый год как таковой тогда особо не отмечали. В этот день, который называли экзотично для нашего слуха - «праздник-елка», любили ходить на каток, залитый на центральной городской площади.

1914 - 1918: елка и Дед Мороз - агенты германцев

В 1916 году в залах Общественного собрания Иркутска прошла елка. Программа праздника была классической, довоенной - «Рождественская сказка». На сцене - узнаваемые персонажи, которые сохранились до нашего времени и перекочевали из Рождества в Новый год: волшебница Зима, Снежная Королева, снежинки, Дед Мороз, появившийся из ледяного царства. Детям раздавали Вифлеемские звезды и подарки.

Но вскоре елку, а вместе с ней и рождественского Деда впервые занесли в списки врагов (термин тогда был не в ходу, но смысл этот), потому что шла Первая мировая война, и как раз с немцами, а новогоднее дерево, традиции и игрушки - все оттуда.

- В то время даже печатали агитационные плакаты и карикатуры, как из домов выкидывают елки и игрушки, - рассказывает Иван Терновой. - Демонстрируя свой патриотизм, горожане так и поступали. Некоторые продолжали тайком ставить елку, но это было, конечно, опасно для репутации.

1918 - 1935: вместо праздника - коммунистическое собрание

Вскоре случилась революция, потом Гражданская война, белые, красные… Не до елок стало, тем более что в 1920-х их опять посчитали вражьей силой. На этот раз в связи с религией, которую тогда называли опиумом для народа. Церкви громили, с Пасхой и Рождеством боролись, а тут елка, игрушки и рождественский Дед с подарками. Отменили разом и новогоднее дерево, и Деда, и Новый год. Все это было объявлено чуждым. Причем действовали на редкость изобретательно.

Иркутская газета «Власть труда», 1920 год, обычное объявление: «25 декабря собираются коммунисты, студенты, члены кварткомов и месткомов. Явка обязательна. 26 декабря в 8 часов утра начинаются воскресники».

Патрули «безбожников» ходят по Иркутску и заглядывают в окна: не стоит ли где елка, не горят ли свечи, не отмечают ли праздник за столом.

А так встречали деда Мороза пионеры 1940 года. Газета "за здоровую смену". Иркутск.

1930-е: Новый год придумали… большевики

В 1930-х праздник решили вернуть, но елку сделали не рождественской, а новогодней, и отмечать его как детский и 31 декабря. Решение было озвучено и напечатано в газете «Правда» 28 декабря 1935 года. В Иркутске сообщение получили уже после 1 января и бурно взялись за работу.

- Сразу же начали организовывать праздник, - рассказывает Иван Терновой. - Собрали сохранившиеся игрушки и принялись делать новые. Привезли в город елки и уже к середине января провели новогодние торжества, обеспечив и деревьями, и подарками. А в следующем году украшения продавались в магазинах заранее: парашютисты, самолеты, танки - все в духе времени.

Потом появился Дед Мороз. Пока еще точно не решено, как он будет выглядеть, поэтому в иркутской газете «За здоровую смену» за 1 января 1940 года он в образе физкультурника, хотя и с бородой. Позже у Деда появилась внучка Снегурочка. И вот уже юные пионеры пели рождественскую песенку «Маленькой елочке холодно зимой», даже не зная, что прежде ее ставили на Рождество.

К концу 1930-х в первые дни каникул во всех школах города уже устраивали новогодние елки и костюмированные вечера, а в ТЮЗе и во Дворце пионеров - большие общегородские елки. Появились хвойные красавицы и в домах. Их украшали уже не Вифлеемскими, а пятиконечными красными звездами.

А так встречали деда Мороза пионеры 1940 года. Газета "за здоровую смену". Иркутск.

1940-е: в войну - как флаг надежды

- В годы войны и сразу после нее, несмотря на то что люди жили очень голодно и не хватало элементарного, Новый год в Иркутске все равно отмечали, - рассказывает хранитель Музея городского быта Ольга Чернявская. - Праздник был символом надежды на победу над врагом. Собирали на стол скромное угощенье - специально сохраняли к празднику что-то повкуснее.

И елку наряжали. По воспоминаниям старожилов, жители центра ездили за ними к Красным казармам, а жители левого берега рубли поблизости от дома - на Синюшиной горе или на месте нынешнего Академгородка.

- Украшали елку в основном картонными или деревянными игрушками, которые остались с мирного времени, также делали самоделки - в нашем музее, например, сохранились маленькие, из проволоки. Кто-то делал их из шишек или веточек. А в 1949 году в городе появилась первая партия фабричных игрушек нового времени. В основном это были «военные» образцы - танки, самолеты, пятиконечные звезды.

Дед Мороз в советские годы всегда был с народом. Фото: Эдгар Брюханенко.

1950 - 1960-е: здравствуй, «Голубой огонек»

Главным местом городских праздничных гуляний Тихвинская площадь, а впоследствии сквер имени Кирова, стала еще с дореволюционных времен. В 1950-х здесь стали ставить елку, а рядом были «катушки» (так тогда называли небольшие катки и горки).

- Главную елку на главной городской площади начали устанавливать с середины 1950-х. Это были настоящие лесные красавицы, за которыми специально ездили в лес, - рассказывает Ольга Чернявская. - Причем высота ели не должна была быть менее 25 метров. Елку украшали гирляндами и игрушками, сделанными детьми, участниками городских конкурсов.

Однако в конце 1957 года елка переехала к драмтеатру. И этот «непорядок» был замечен горожанами. Даже всерьез обсуждалась версия, что это не иначе как из-за телевидения.

- Резкое изменение официального места установки городской елки связано со строительными работами, - вспоминают тот Новый год в областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. - Но власти, возможно, решили, что с появлением телевидения люди перестанут выходить на улицу и будут отмечать праздник возле экрана. Может быть, существовали какие-либо планы на следующие годы по переносу новогодней елки на остров Юность, потом на другой берег Ангары, а в дальнейшем вообще вывозить ее за город. И первый день телевещания давал определенные надежды на такое развитие событий.

Впрочем, эти прогнозы, если они и были, точно не оправдались. Телевидение не победило все иные виды развлечений, не вытеснил их в наше время даже интернет. Сейчас, несмотря на ограничения и коронавирус, люди приедут встречать Новый год в сквер имени Кирова.

А праздник никуда больше не переезжал. Елку вернули на традиционное место.

Такой была елка в центре Иркутска. Натуральная, из лесу. Фото: Эдгар Брюханенко.

Накрывали стол как можно богаче, хотя, конечно, по возможностям. Часто отмечали все вместе, с соседями - так было и веселее, и сытнее, и телевизор уже у кого-то имелся, можно «Голубой огонек» посмотреть. Продукты собирали вскладчину. У многих был огород, поэтому из погреба в этот день доставали лучшее: овощи, закрутки, соленья, вина - зачастую свои, настоянные на смородине и малине. Заранее припасали мясо и рыбу - особенно везло тем, у кого в семье были охотники и рыбаки.

Кроме того, уже тогда в центре Иркутска был знаменитый магазин «Океан», в котором продавалась разная рыба, в том числе и красная. На рынке, как и сейчас, торговали омулем - копченым и бочковым соленым.

В домах обязательно наряжали елку. Как и в начале века, к 25 декабря она стояла уже у всех. Традиция сохранилась, хотя прошло полвека, как поменяли календарь, и уже мало кто помнил, почему именно к этой дате.

- Домашние игрушки принято было срезать и съедать, поскольку их по обычаю, сохранившемуся с дореволюционного времени, делали съедобными - из завернутых в цветную фольгу орехов и конфет, - говорит Ольга Чернявская. - Но популярными были уже фабричные игрушки. Это были целые серии: например, фигурки в одежде народов СССР, а когда начались полеты в космос, главной темой стали космонавты и их корабли. Не игрушки, а настоящие произведения искусства!

Дед Мороз прилетел на север. СССР. Фото: Эдгар Брюханенко.

1970 - 1980-е: встретить как следует

Хотите узнать, как иркутяне праздновали Новый год в советские годы, посмотрите «Иронию судьбы» про Наденьку и Женю Лукашина. Этот фильм любили и тогда, и сейчас смотрят с ностальгией - он отражает реальную жизнь того времени. Да, именно так и было принято отмечать праздник: елка, оливье, заливное из рыбы, шампанское.

Традиции советского времени. Кадр из фильма "Ирония судьбы".

Что там еще к празднику у образцово подготовившейся к празднику 34-летней учительницы? Обязательно надо было достать (купить по знакомству и с переплатой. - Ред.) модное платье и предстать в нем перед гостями, а также подарки - например, бритву с плавающими ножами или французские духи купить действительно было трудно.

Продукты на праздник, конечно, тоже доставали через знакомых или за ними выстаивали километровые очереди - к примеру, за сырокопченой колбасой, которую в магазинах обязательно выбрасывали (пускали в продажу партию дефицитного товара. - Ред.).

Впрочем, продавали и готовые наборы, которые шли в ход к выборам или к большим праздникам. Состав их был практически одинаковым по стране: бутылка советского шампанского (одному человеку давали, как тогда говорили, в одни руки, максимум две бутылки), банка шпрот, килограмм мандаринов, плитка шоколада, коробка конфет (могло быть и полкило шоколадных в полиэтиленовом пакетике), пара банок сладких консервов - в основном персики и абрикосы, сделанные в Болгарии, и палочка сухой колбасы. В Иркутске этот набор часто дополняли зефиром - тоже полкило. Обходился такой стандартный подарок рублей в 50, тогда как обычная зарплата в то время была 120 - 150 рублей. То есть он был по карману. Чаще всего наборами снабжали по месту работы, но торговали ими и в центральных магазинах города.

В 1980-е у самых продвинутых горожан появляется искусственная елка. Ее украшают яркими стеклянными шарами, домиками, шишками и вырезанными из бумаги снежинками. Много игрушек мастерили сами, хотя популярными были купленные в универмаге. Там приобретали фигурки формованных Дедов Морозов и Снегурочек под елочку.

1990-е: не пропустим ни наш, ни китайский

Время трудное, голодное. Зарплату не платят месяцами. С продуктами напряженка. В начале 1990-х все по талонам: мука, крупы, сахар, колбаса, масло, водка. В продаже есть спирт «Роял». Его разбавляют водой и пьют, на Новый год закрашивают вареньем - так вкуснее.

Какими бы трудными не были годы, спасают дары с собственного огорода, а еще шпроты, икра и мандарины, оставшиеся из «заказа на выборы». Распространяются самые невероятные способы удивить на праздник чем-то вкусным. Например, осенью обмазывают парафином арбузы и дыни и хранят до «лучших времен». 31 декабря на столах домашние наливки, шампанское и… - словом, кто что смог купить.

Зато Новый год теперь отмечают и свой, и старый 14 января, и китайский, который в феврале. После боя курантов все выходят на улицу и запускают китайские фейерверки (из-за плохого качества порой случаются пожары). Все в восторге, хотят жить «как в Европах».

Елки появились не только дорогие пластиковые - разбираются на ярусы, но и бумажные. Западный товар из незнания традиций идет за новогодний. А электрогирлянды были даже местного производства, их делали на радиозаводе. Вокруг красочные надписи Happy New Year! Happy Cristmas!

Наше время. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наше время: стильно, интеллигентно и лучше за городом

Новогодние традиции XXI века - уже реальность. Пока не ударил коронавирус, все старались уехать из города на недельные каникулы: на Байкал, в туристическую поездку в Москву, Санкт-Петербург или за границу, лучше к теплому морю.

Сам праздник горожане стараются все же встретить всей семьей дома, а потом дружно едут в сквер имени Кирова смотреть салют. В «джентльменский набор» также входит поездка в Тальцы, где молодецкие забавы, катание с горок на шкурах и можно с ветерком прокатиться на тройке, и на Байкал, в Листвянку, покататься на собачьих упряжках и по льду вдоль берега.

Дальше у каждого свои забавы, но домашняя елка и угощение на праздник - это святое. На столе обязательно оливье, селедка под шубой, апельсины, бутерброды со шпротами и красной икрой и шампанское, а к чаю непременно торт - чаще на заказ, а не как в 1970-е, когда пекли сами.

Ну а елочки ставят как искусственные (из соображений удобства и экологичности), так и натуральные. И все уже понимают, что хвойный символ - это не про Новый год, а про Рождество. Игрушки, как и 150 лет назад, снова модно делать своими руками, что называется хендмейд. Санта-Клаусов снова сменили родные Деды Морозы.

Так Новый год в Иркутске вернулся к своим истокам.