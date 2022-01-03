Звездопад Квадрантиды 3-4 января 2022: когда и где наблюдать в Иркутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для тех, кто по какой-то причине замешкался и не загадал желание под бой курантов в новогоднюю ночь, есть шанс попытать удачу снова. Самым первым звездопадом в 2022 году для иркутян станет метеорный поток Квадрантиды. Чтобы рассмотреть его в ночном небе во всей красе, необходимо во второй половине ночи 3 или 4 января выехать за город. Иркутские астрономы – любители зачастую отправляются на несколько десятков километров по Голоустненскому тракту в лес, где огни города не перебивают звездное сияние. А уже там наблюдайте за созвездием Волопас – точно не ошибетесь.

Звездопад Квадрантиды 3-4 января 2022 считается потоком весьма средним по интенсивности - до 40 метеоров в час. Это значит, что подготовиться загадать желание стоит заранее, чтобы не упустить момент. Тем более что это явление известно своей красотой, хотя и является непродолжительным по времени - всего шесть дней, два из которых пиковые.

Всем желающим увидеть метеорный поток вживую нельзя забывать, что ясное небо зачастую сулит морозы – одевайтесь теплее, берите термосы с горячим чаем.

СПРАВКА КП

Метеорный поток Квадрантиды можно видеть ежегодно, как правило между 28 декабря и 7 января. Ночью 3 и 4 января, если повезет с погодой и небо будет ясным, можно будет увидеть до 120 падающих звёзд в час, без телескопов и другой оптики.