Один сноубордист погиб, второй получил травмы после схода лавины в Бурятии

Спасатели уже отправились к месту схода лавины. Фото: архив БРПСС.

Горные пики вокруг курортного местечка Аршан - излюбленное место отдыха горожан, приезжающих сюда как из Иркутской области, так и из Бурятии. Летом почти все поднимаются на пик Любви, зимой - гуляют, катаются на снегоходах. Но даже опытные альпинисты предостерегают новичков от необдуманных попыток покорить находящийся неподалеку пик Дружбы высотой около 2, 4 -2, 5 километров. Это опасно и требует специальной подготовки и знаний, иначе может закончиться трагедией. Подробности ЧП в Саянах сообщает пресс-служба МЧС Бурятии.

-Днем 6 января от оперативного дежурного поисково-спасательной службы поступило сообщение о сходе снежной массы в Тункинском районе на ''Пике Дружбы'', - уточняют подробности в ведомстве. - Под лавину попали трое туристов, они катались на сноубордах. В результате один человек пострадал, один погиб.

На пик Дружбы уже отправлены шесть спасателей из Бурятской поисково-спасательной службы и столько же их коллег из Байкальского поисково-спасательного отряда. Наготове вертолет Ми-8 МЧС России.