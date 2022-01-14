6 человек пострадали из-за взрыва газового баллона на заправке в Бурятии

6 человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Бурятии.

Взрыв прогремел на автозаправке в Улан-Удэ. В одном из гаражных боксов взорвался газовый баллон. В 13.56 о случившемся сообщили в Центральный пункт пожарной связи. К АЗС на улице Ботанической выехали семь спецмашин и 26 пожарных.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения горело помещение кирпичного бокса и автомобиль Газель, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Бурятия.

На момент прибытия пожарных горел гаражный бокс.

По предварительной информации, взорвавшийся баллон с газом находился в отечественной машине, припаркованной в гараже. Из-за взрыва 6 человек получили ожоги и различные травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Взорвавшийся баллон находился в Газели.

Во время тушения пожара спасателям удалось предотвратить взрыв еще трех 50-литровых газовых баллонов. Их успели вовремя вынести из горящего бокса. В течение получаса пламя было потушено на площади 40 квадратных метров. Теперь специалистам МЧС предстоит выяснить причину и обстоятельства взрыва. Проводится проверка.

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