Рождаемость в Иркутской области впервые за 10 лет упала до рекордных отметок

Такого не было 10 лет. Рождаемость в Иркутской области упала до рекордных отметок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области посчитали, сколько младенцев появилось на свет за прошедший год. Цифры ошеломляют: такого низкого уровня рождаемости в Приангарье не было последние 10 лет. За 12 месяцев акушеры приняли 26 264 малышей, что на тысячу меньше показателей 2020 года. Бэби-бум был зафиксирован в регионе в 2012 году, тогда из роддомов выписали 38 973 девчонок и мальчишек. А теперь давайте сравним эти данные с актуальной статистикой – за 9 лет рождаемость снизилась на 12,7 тысяч. Но, что послужило такому падению?

- Проблема в том, что рожать просто некому, - прокомментировала корреспонденту «КП»-Иркутск главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова. - Из-за демографической ямы в 90-е сегодня мало молодых женщин и мужчин. В результате чаще вновь становятся мамами те женщины, у которых уже есть дети, идут за вторым или третьим малышом, чем те, кто планирует первого ребенка.

Вместе с этим в Иркутской области зафиксировали максимальное число смертей. За 12 месяцев скончались 41 802 жителя Приангарья, что на 6 тысяч больше данных 2020 года. Причина? Ее во время прямого эфира в соцсетях назвал глава областной службы ЗАГСа Валерий Митусов. И она очевидна - рост смертности вызвал в том числе коронавирус. А наименьшее количество летальных случаев в Приангарье было выявлено в 2017-м. Тогда статистика по уровню смертности показала результат в 31 тысячу случаев.

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