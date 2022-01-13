Рекордная смертность за 10 лет зафиксирована в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области в 2021 году показатель смертности достиг 41 802 случаев, что стало максимальным числом за последние 10 лет. Такие данные приводит региональная служба ЗАГС. Так, например, в 2020 году скончались 35,6 тысяч жителей Приангарья, в 2019 – 31,6 тысяч.

- В 2021 году в Иркутской области на свет появились 26 264 младенца, - рассказали в службе ЗАГСа. – Также за 12 месяцев было зарегистрировано 16890 браков и 11883 развода. К слову, за этот период имя сменили 1978 человек, что также является максимальным количеством случаев с 2011 года.

Вместе с тем, рождаемость в Приангарье по сравнению с показателями прошлых лет снизилась. Так, наибольшее количество детей за последние 10 лет родилось в 2012 году – это 38 973 новорожденных. Женились жители Иркутской области в 2021 году чаще. Почти на три тысячи браков больше было заключено в регионе, чем в 2020 году.

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