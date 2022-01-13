Иркутская область стала одним из самых привлекательных для туристов регионов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область второй год подряд входит в золотую двадцатку Национального туристического рейтинга. По итогам 2021 года, Приангарье заняло 15 строчку рейтинга самых привлекательных регионов для отечественных и иностранных туристов. Специалисты оценивали статистические данные из открытых источников, публикации в СМИ, комментарии федеральных и региональных экспертов в сфере туризма. Так, Иркутская область набрала 93,1 балла. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– По итогам 2021 года туристической поток в Иркутской области составил 1 237,2 тысячи человек. Важно, что этот результат достигнут в условиях противоэпидемических ограничений, которых необходимо было придерживаться для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - отметил губернатор Приангарья.

Также глава региона подчеркнул, что к 2024 году число туристов в Приангарье планируется увеличить до 3 миллионов человек.

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