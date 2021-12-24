В ЗАГСе назвали главную причину увеличения уровня смертности в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области зафиксировано увеличение уровня смертности на 5,7% по сравнению с прошлым годом. За 11 месяцев 2021 года в регионе умерли 37,6 тысяч человек. Главной причиной этому стал коронавирус. Об этом глава ЗАГСа Иркутской области Валерий Митусов заявил во время прямого эфира в соцсетях.

- На самом деле, эти причины понятны. Больше всего людей умирает от ковида, - рассказал руководитель областного ЗАГСа. – Мы не скрываем эти показатели – они открыты. О них говорит губернатор, о них говорит президент, вся страна об этом говорит. Да, сейчас ковид, но должна быть и гражданская ответственность.

Валерий Митусов также отметил, что Россия – первая страна, где была применена вакцина от коронавируса, но при этом в больницы продолжают поступать не привитые пациенты с тяжелым течением болезни.

Напомним, ранее губернатор Иркутской области сообщил в социальных сетях о том, что Иркутская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19, но при этом эпидемиологическая ситуация в регионе остается тяжелой.

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