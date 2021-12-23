Больше миллиона жителей Иркутской области полностью привились от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области полностью вакцинировались от коронавируса больше миллиона жителей – 1 миллион 74 тысячи. Министр здравоохранения Приангарья заявил, что прививочные пункты в области будут принимать пациентов все новогодние праздники. Исключение – 1 и 7 января. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона.

- Скажу так, к праздничным дням мы вообще должны подойти во всеоружии. Средства защиты, кислород, лекарства — всё это должно быть не просто в достатке, нужны запасы, - отметил Игорь Кобзев. - Ситуации бывают разные, и мы должны просчитать максимально возможное число сценариев. В областной больнице сделали 8 дополнительных отдельных боксов.

Также глава региона отметил, что в Иркутской области новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен не был. Однако в областной больнице на этот случай зарезервировано ещё 40 боксов.

В Приангарье ситуация с заболеваемостью коронавирусом вышла на плато, но обстановка остается тяжелой.

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