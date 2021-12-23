568 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области 23 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

152 954 жителя Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии. За сутки подтвердилось еще 568 новых случаев заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 3281 человек . В больницах на 77 пациентов стало меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 123 699 жителей Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 859 человек, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 6944 жителя - 22 за минувшие сутки.

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