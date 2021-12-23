В Иркутске медработникам в три раза увеличили компенсацию на аренду жилья Фото: Александр ГЛУЗ

В Иркутске размер компенсации за наем жилья для медицинских работников увеличили до 15 тысяч рублей. С 2015 года медикам оказывалась финансовая поддержка в размере 5 тысяч рублей, но за все годы ей воспользовался лишь один человек. Из-за небольшого размера выплаты многие иркутяне не заключают официальные договоры аренды, так как считают это нецелесообразным. Вместе с этим, с 2016 года врачи иркутских поликлиник и фельдшеры скорой помощи единоразово получают 100 тысяч рублей, средние медицинские работники – 50 тысяч рублей. За все время выплаты получили более 700 молодых специалистов, отработавших в своем учреждении три года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– При увольнении работников соглашение о выплате расторгается, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. - В таком случае в бюджет города возвращается сумма за неотработанное время. Мы предлагаем исключить требование о возврате средств, если специалист переходит на работу в учреждение здравоохранения, сотрудники которого также имеют право на выплату,

Это предложение поддержали депутаты Думы Иркутска. Также дополнен список учреждений, работники которых могут получать меры соцподдержки. В него вошли Иркутский областной хоспис и Иркутская городская больница №7.

Вместе с этим, был изменен возраст педагогов, имеющих право на единовременную выплату в Иркутске. Теперь получить поддержку могут молодые специалисты до 35 лет.

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