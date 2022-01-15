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Общество15 января 2022 11:47

Синоптики рассказали, когда на смену 25-градусным морозам в Иркутск придет аномальное тепло

40-градусные морозы ожидаются в Иркутской области 16 января
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Синоптики рассказали, какие дни на следующей неделе порадуют иркутян аномальным теплом

Синоптики рассказали, какие дни на следующей неделе порадуют иркутян аномальным теплом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Холода для Иркутской области – дело обычное, однако продержавшиеся в регионе несколько недель 25-градусные морозы, жителям порядком поднадоели. Так, когда же в Приангарье вернется то самое аномальное тепло? Точно не в ближайшие пару дней. Сегодня ночью, 15 января, столбик термометра на севере упадет до -41 градуса. Ближе к областному центру, конечно, теплее – 26 градусов, но тоже, как говорится, не курорт. В воскресенье, 16 января, ситуация едва ли изменится. Синоптики обещают небольшой снег и ветер юго-восточный, юго-западный с порывами до 10 м/с.

- Ночью в регионе ожидаются морозы до -25,-30 градусов, - отмечают метеорологи. – При прояснении температура может понизиться до отметки -35,-40 градусов, при облачной погоде до -24,-29.

В областном центре традиционно погода будет более снисходительной. Днем воздух прогреется до -10.-12 градусов. Снегопада ожидать не стоит. А вот ночью, увы, в Иркутске снова жахнет -25.

С началом рабочей недели в городе медленно начнет отступать стужа. 17 января столбик термометра опустится максимум до -15 градусов, обещают в гидрометцентре России. Днем ожидается небольшой снегопад и благоприятные для прогулок -10 градусов.

Самыми теплыми деньками на следующей неделе станут вторник и среда. В это время в Иркутске днем столбик термометра будет показывать лишь -5, -8 градусов, ночью -14. 19 января на город свалится снегопад, 20-го будет пасмурно, а с приходом ясной погоды в пятницу снова начнет холодать. Днем в Иркутске все еще сохранится температура около -10 градусов, но ночью она опустится до -19.

Что касается северных районов региона, там с 19 по 21 января потеплеет до -20,-22 градусов, ночью температура будет опускаться на 5-9 градусов.

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