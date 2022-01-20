Ужесточение мер по коронавирусу в Иркутске с 20 января 2022: указ губернатора рекомендует перевести на удаленку 50% сотрудников

Ужесточение мер по коронавирусу в Иркутске и регионе введено с 20 января Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За очередной волной коронавируса в Иркутскую область пришли новые ограничительные меры. Ежедневный прирост заболевших в Приангарье стремительно увеличивается. Если еще чуть больше недели назад в регионе за сутки выявляли около 250 случаев заражения COVID-19, то сегодня этот показатель уверенно подбирается к отметке 500. Свою роль сыграл и новый штамм - омикрон, который отличается быстрым распространением. Согласно подписанным губернатором в указ изменениям, ужесточение мер по коронавирусу в Иркутске с 20 января 2022 года вступает в законную силу. Что изменится?

Так, в регионе введен режим самоизоляции для не вакцинированных от COVID-19 жителей старше 60 лет.

- Мера будет действовать неопределенный срок – до улучшения эпидемиологической ситуации, - отметили в пресс-службе областного правительства.

Поручение об этом по итогам совещания с членами правительства от 20 октября 2021 года дал главам регионов Президент России.

Вместе с этим работающую часть населения Приангарья снова ждет удаленка. Руководителям рекомендовано перевести на дистанционный режим не меньше 50% сотрудников. Таково ужесточение мер по коронавирусу в Иркутске с 20 января 2022 года.

Напомним, ранее полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поручил увеличить объемы тестирования на коронавирус в связи с быстрыми темпами распространения омикрон-штамма. Также в Иркутской области будет усилена работа колл-центров и «горячих линий», куда поступают обращения граждан. К работе в них привлекут волонтеров и студентов-медиков. Также добровольцы будут доставлять продукты и лекарства ковидным пациентам и помогут при перевозке врачей при обслуживании вызовов на дому.

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