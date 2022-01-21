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Общество21 января 2022 13:59

Автомобилист из Иркутской области спустя 7 лет узнал, что его лишили водительских прав

В Иркутской области автомобилист спустя 7 лет узнал. что его лишили прав из-за другого нарушителя
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Водитель из Иркутской области спустя 7 лет узнал, что его лишили прав

Водитель из Иркутской области спустя 7 лет узнал, что его лишили прав

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обычная проверка документов после остановки дорожными инспекторами закончилась шоком для автомобилиста из Тулуна. А еще сделала его злостным нарушителем правил дорожного движения. Проверив по базам, полицейские выяснили, что мужчина лишен водительского удостоверения еще с 2014 года. При этом сам водитель об этом ничего не подозревал долгие 7 лет. Он вообще так и не смог вспомнить, чтобы совершал какое-либо нарушение, чтобы за это у него могли забрать права.

Для того, чтобы восстановить свое реноме порядочного автолюбителя, мужчина обратился в прокуратуру, с требованием разобраться, как могла произойти такая ошибка. После этого выяснились весьма курьезные подробности и вскрылись все ошибки. Оказалось, что в 2014 году какой-то неизвестный лихач, после того, как полицейские поймали его пьяным за рулем, каким-то образом умудрился обмануть всю систему, назвав имя и фамилию другого человека. Тот, в свою очередь, ничего не подозревал и конечно, не сдал удостоверение в ГИБДД. Поэтому, все эти 7 лет срок лишения не шел.

- Кроме этого, настоящий нарушитель еще назвал свой домашний адрес в Иркутске, - рассказывают в прокуратуре Приангарья. – Правда, он также оказался фальшивым. По нему вообще находится Институт земной коры.

Найти хитроумного нарушителя, который сохранил свое водительское и едва не лишил его законопослушного водителя, теперь вряд ли удастся. А вот ничего не подозревающему автомобилисту, которого он подставил сейчас ничего не угрожает. После вмешательства прокуратуры, дело против него закрыли, прав его теперь точно не лишат.

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