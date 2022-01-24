«Хрустальный парк» в Иркутске: комфортный посёлок на Байкальском тракте

Загородный микрорайон «Хрустальный парк». Фото: пресс-служба ДГ "Хрустальный Девелопмент"

Люди, которые живут за городом, часто испытывают проблемы, о которых горожане даже и не знают. Это дорогие дрова, отключение электричества, плохая связь или медленный интернет, а еще необходимо вывозить отходы, чистить скважину, следить за трубами… Плюсуем к сложностям головную боль, связанную с тем, как добираться до города, возить детей в школу. А стоит ли это все вложенных в дом сил?!

На самом деле это миф, когда речь заходит о загородном микрорайоне «Хрустальный парк» в Иркутске, а точнее, рядом с ним - на 14-м километре Байкальского тракта или в восьми километрах от Солнечного. Здесь есть все для комфортного проживания - и качественные инженерные сети, и развитая инфраструктура. Внедряются современные технологии, которые позволяют жить «на природе» и чувствовать себя, как в городе, не испытывая никаких проблем.

Фото: пресс-служба ДГ "Хрустальный Девелопмент"

«Хрустальный парк» в Иркутске: живи с комфортом

Микрорайон «Хрустальный парк» известен в Иркутске многим. Он раскинулся на 100 гектарах у залива водохранилища. Дома объединены общей концепцией, но отличаются по формату. У каждого квартала есть красивые общественные зоны. В уже сданные дома заселилось более тысячи жителей.

Для комфортной жизни в «Хрустальном парке» есть все необходимое и даже больше. Собственная водозаборная станция обеспечивает чистой водой весь микрорайон и недавно открытый детский садик. Вода отвечает всем стандартам питьевой, станцию дооснастят системой умягчения воды.

«Хрустальный парк» - единственный микрорайон на Байкальском тракте, который будет оснащен энергоснабжением по второй категории. Это означает, что жители не будут страдать от отключений электроэнергии зимой.

В микрорайоне есть внутренние асфальтированные дороги, тротуары и 8 км велодорожек, а также прогулочные зоны как внутри поселка, так и в будущем парке с прудом. Монтируется единая система видеонаблюдения общественных зон, с помощью которой контролируется как безопасность жителей на территории, так и работа обслуживающих компаний. Ведется цифровой мониторинг технологического оборудования, сетей, что приведет к снижению затрат на содержание инженерной инфраструктуры. Доступ в интернет и к другим цифровым сервисам обеспечивается волоконно-оптической линией от интернет-провайдера «Хрустальный телеком».

Фото: пресс-служба ДГ "Хрустальный Девелопмент"

«Хрустальный парк» в Иркутске: детский сад, спортивные и детские площадки

В 2020 году в «Хрустальном парке» открыл свои двери новолисихинский детский сад. В планах - строительство еще одного садика, а также общеобразовательной школы и школы искусств. Так что родителям не придется переживать за то, как возить своих чад в город. Они смогут учиться и развиваться, посещая творческие занятия в шаговой доступности. Кроме того, на территории поселка будут построены два торговых центра, которые станут еще одними точками притяжения.

В «Хрустальном парке» есть несколько спортивных и детских площадок. Все они по-разному оформлены и имеют свою изюминку. В каждом квартале есть как минимум тренажеры и как максимум полноценные площадки для игры в баскетбол, волейбол, теннис. Так что у жителей есть все возможности, чтобы заниматься спортом, а также бегать и ездить на велосипедах по сети внутриквартальных дорожек.

Микрорайон - это, конечно, не только дома и дороги. Прежде всего это жители, решившие сменить суету Иркутска на тихую жизнь за городом. Кто они? Можно с уверенностью сказать, что это самые активные и неравнодушные соседи, которые относятся к своему поселку, как к общему дому. Жизнь за городом требует особого подхода к совместному проживанию, решению общих вопросов, с чем жители «Хрустального парка» успешно справляются.

«Хрустальный парк»: соседи, добрая история про собак, решение проблемы

Жители здесь и правда дружные. Осенью прошлого года они, при поддержке застройщика, объединились и пристроили несколько бродячих собак в приют. Собаки с соседних садоводств беспокоили их своими «прогулками». Да, можно было бы пойти по стандартной схеме - вызвать службу по отлову животных и не беспокоится о дальнейшей судьбе четвероногих, однако соседи по «парку» помогли собакам, обеспечив им все условия в приюте, где, возможно, они найдут себе хозяев. И благие дела на этом не заканчиваются…

Фото: пресс-служба ДГ "Хрустальный Девелопмент"

«Хрустальный парк» в Иркутске: отзывы и истории первых жильцов

Ольга Ковальчук, живет в «Хрустальном парке» с марта 2021 года:

- Заехали в микрорайон к 8 Марта. Папа и мой супруг, устроил своим девочкам подарок к празднику - охапку тюльпанов и переезд в новый дом. Знаем про сеть поселков «Хрустальный» со времен начала строительства первого поселка в Маркова, где живут наши близкие друзья.

Мы влюбились в идею, но долго не решались сменить привычное жилье в городе на новый формат. Поскольку мы на 100% городские жители, нам важно было сохранить комфорт квартиры. Но мы хотели жить на свежем воздухе, вблизи природы, почаще ходить на пикники… В итоге выбрали дуплекс с мансардой. История с земельным участком - не про нас. К тому же я с детства мечтала жить в двухэтажной квартире. Мои близкие идею поддержали, поэтому все сложилось так, как и мечтали!

После переезда наша жизнь действительно изменилась в лучшую сторону. Мы стали более активными, обрели новых друзей - любимых соседей. Такое чувство, что сейчас светимся изнутри!

Юлия Немичева, живет в «Хрустальном парке» с 2019 года:

- Подруга купила квартиру в поселке EcoVille и порекомендовала нам присмотреться к поселкам сети «Хрустальный». Решающим фактором стала малоэтажность застройки в доступном районе, и мы выбрали дуплекс с участком: нам очень хотелось свою придомовую территорию для отдыха и барбекю. Преимущества - свежий воздух, свой участок, благоустроенность жилья, свой вход в квартиру. И не прогадали. В микрорайоне очень красиво, рядом лес и залив. Какие недостатки? Пока мало магазинов, но мы знаем, что скоро здесь построят торговые центры.

Фото: пресс-служба ДГ "Хрустальный Девелопмент"

«Хрустальный парк» - это «умный город» в пригороде Иркутска

Сегодня в «Хрустальном парке» проживает более 400 семей, а в ближайшие пару лет в новых и уже построенных кварталах справят новоселье до 8 тысяч жителей. Комфортное проживание в окружении природы с развитой социальной инфраструктурой - все это о «Хрустальном парке».

Застройщик не останавливается только на возведении домов. В микрорайоне появится парк, плавно соединяющийся с лесом. А близость залива сделает прогулки в окрестностях незабываемыми. Благоустройство «Хрустального парка» - важнейшая составляющая проекта не только в классическом озеленении и прогулочных дорожках.

В планах создать новую систему коммуникации с жителями и управления микрорайоном на новом, высокотехнологичном уровне. Приложения для смартфонов, доступное видеонаблюдение общественных зон, удаленный контроль технологического оборудования, оперативное цифровое выявление неисправностей на сетях, высокотехнологичная безопасность - это все про «Хрустальный парк» и его превращение в настоящий «умный город» в пригороде Иркутска.

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