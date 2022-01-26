Почему "Сильвер Молл" в Иркутске вновь не откроется. В МЧС назвали 52 причины Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Открытия ТЦ "Сильвер Молл" в Иркутске ждут не только владельцы и персонал многочисленных бутиков, но и многие иркутяне. Напомним, в конце декабря прошлого года работу ТЦ приостановили по решению суда. Спасатели тогда нашли в здании множественные нарушения пожарной безопасности.

Сразу после новогодних праздников в суд поступило ходатайство о досрочном прекращении исполнения постановления суда. Владельцы уверяли, что устранили недочеты. Однако суд отказал в возобновлении деятельности ТЦ. Оставил суд без рассмотрения и повторное заявления руководителей ТЦ от 18 января. И вот, стало известно, что "Сильвер Молл" запретили открывать в третий раз за месяц. В МЧС подробно рассказали всю историю проверок ТЦ, которые идут с лета прошлого года.

- В июле 2021 года иркутяне пожаловались нам на нарушения требований пожарной безопасности в «Сильвер Молле», - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Тогда люди не могли выйти из ТЦ из-за закрытых дверей. Во время проверки не только подтвердились замечания посетителей, но и были выявлены другие. Например, там не работали системы дымоудаления и оповещения о пожаре.

Собственнику ТЦ выдали предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Устранить все недочеты он должен был до конца года. В декабре, госинспекторы как и обещали, вновь пришли в «Сильвер Молл» с проверкой. Однако воз оказался и ныне там. Нарушения не устранили. Более того, специалисты нашли новые. В итоге 27 нарушений из 31 послужили поводом закрыть ТЦ.

13 января 2022-го собственник вновь пригласил госинспекторов для проверки, сообщив, что уж теперь с безопасностью в ТЦ все в полном порядке. Но после обследования выяснилось, что из 27 грубых нарушений остались 7. И именно они могут нести угрозу для посетителей в случае пожара.

- Мы вновь нашли нарушения требований пожарной безопасности систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции, - продолжают в МЧС. – Также не в порядке оповещение и управление эвакуацией людей, системы предотвращения распространения пожара на объекте, эвакуационные пути и выходы. Также в ТЦ произошло изменение объемно-планировочных решений. А это нарушение проектной документации.

Подводя итог проверки всего здания «Сильвер Молл», специалисты в общей сложности нашли 52 нарушения, которые представляют реальную опасность для посетителей в случае пожара.

Список нарушений в ТЦ «Сильвер Молл» по состоянию на 26 января 2022 года вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.