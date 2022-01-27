Мэр Иркутска Руслан Болотов возглавил городскую «Единую Россию»

На конференции подводили итоги работы за пять лет и обсуждали планы на будущее. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

На конференции Иркутского отделения партии «Единая Россия» 26 января во время тайного голосования выбрали нового секретаря - им стал мэр города Руслан Болотов. Он состоит в рядах единороссов с 2003 года и много лет трудится в эшелонах власти.

- Наша работа направлена на то, чтобы Иркутск стал более красивым, комфортным для жизни и безопасным. Это приоритеты нашей деятельности, - подчеркнул Руслан Болотов. - В партии всегда на первое место ставились реальные дела, решение запросов населения, защита интересов и ответственность за наших граждан. Именно эти принципы мы должны демонстрировать.

Так, появившиеся благодаря «Единой России» федеральные проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Народные инициативы» сейчас успешно воплощаются в Иркутске: создают новые парки и скверы, обновляют набережные, площади, дворы.

- Нам есть, чем гордиться. За пять лет в областном центре обустроено больше 50 общественных территорий и около 350 дворов, - рассказала зампредседателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела.

В первую очередь делается то, о чем просят сами жители - например, в 2022 году большинство, как показало рейтинговое голосование, ждет преображения северной части острова Юность. И эта территория, как и еще 19 других, будет облагораживаться.

- Мы плотно работаем с депутатами Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Иркутской области, городской Думы, - отметил Руслан Болотов. - При поддержке депутатов Госдумы от «Единой России», наконец, с мертвой точки сдвинулось дело со строительством учреждений образования: в ближайшие три года в Иркутске появятся девять новых школ и три детских сада.

Кроме того, в школах начали модернизировать кабинеты физики и химии, выводить их на новый уровень - это тоже партийный проект.

- Убежден, что заседания Иркутского городского отделения станут не просто местом для встреч и обсуждений, а рабочей площадкой. Рассчитываю на вашу дальнейшую поддержку, эффективную совместную деятельность, сказал мэр. - Предлагаю активизироваться и по работе над партийными проектами, и по усилению партийной дисциплины. Нам необходимо возвращение лидерских позиций.

Также во время конференции избрали политсовет отделения на ближайшие пять лет и выдвинули кандидатуры для регионального политического совета иркутской «Единой России».