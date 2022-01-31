«Хотел его сварить»: живодеру из Иркутской области грозит реальный срок за зверства над щенком

В Иркутской области осудят 18-летнего живодера, который зарезал щенка на видео Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Жестокость студента из Иркутской области всколыхнула не только регион, но и сделала парня известным далеко за его пределами. Кажется, что он и сам хотел «прославиться». В начале декабря прошлого года он разослал своим знакомым в соцсетях жуткие фото. Залитая кровью ванная, подвязанный за шею щенок и сам изувер – с ножом в руках позирует на камеру. Позже на личной страничке он поделился и видео, которое снимал во время убийства животного. Люди забили тревогу. Зоозащитники быстро связались с полицией. Оказалось, что жители Зимы о «странностях» парня уже слышали и боялись, что следующими его жертвами могут стать не брошенные на улице дворняги, а люди.

В полиции 18-летний студент вину признал. Рассказал, что трехмесячного щенка нашел на улице и привел его в квартиру своей знакомой. Там оперативники нашли окровавленный нож и убитую живодером собаку. Однако на вопрос о причине зверств парень заявил, мол, убивал не ради удовольствия, а чтобы…приготовить еду.

- В настоящий момент уголовное дело, возбужденное по признакам преступления «Жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель», с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

За жестокую расправу над дворнягой, а также за публикацию фото и видео, 18-летнему студенту грозит до 5 лет тюрьмы.

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