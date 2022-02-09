Била кочергой поджигала ладони зажигалкой. Мачеха из Бурятии истязала двух приемных детей. Фото: СУ СК России по Бурятии

В Бурятии приговор суда вскоре услышит 39-летняя жительница Улан-Удэ, которая может претендовать на звание самой жестокой мачехи года. Она истязала двух малолетних девочек, которых ее муж взял под опеку. Вместо любви к детям, у нее внезапно началась неприязнь к ним. Целый год: с сентября 2020 года по июль 2021-го девочки 6 и 8 лет терпели ее постоянные побои и молчали.

Причем иногда одними шлепками, подзатыльниками и ремнем дело не ограничивалось. Однажды, мачеха решила наказать сестер за провинность весьма изощренным способом. Она взяла зажигалку и подожгла девочкам ладони и пальцы на руках. На этом она не успокоилась. Женщина схватила кочергу и начала бить ей одну из девочек по плечу. У нее даже не почвилась жалость к падчерице, после того, как та получила закрытый перелом ключицы. О таких шокирующих «методах воспитания» стало известно после того, как жестокая мачеха ударила девочку кухонным ножом по кисти. В полицию заявили врачи, к которым отвезли пострадавшего ребенка.

- Против женщины были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Среди которых «Истязание двух несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии», а также «Умышленное причинение с особой жестокостью средней тяжести вреда здоровью малолетнему».

Чтобы больше истязательница не встретилась с детьми, на время следствия суд заключил ее под стражу в СИЗО. Сейчас расследование дела завершено и направлено в суд. Вина мачехи доказана. Впереди приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сестра жителя Иркутской области, которого обвиняют в том, что он сжег своих детей: "Мы не верим в то, что он мог такое сделать" (Подробности)

Что известно о семье из Качугского района, в которой отец облил горючкой и поджег жену с детьми (Подробности)