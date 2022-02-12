Как получить QR-код по тесту на антитела в Иркутске и Улан-Удэ. Появилась инструкция от минздрава Бурятии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заражение COVID сейчас повальное. И переболеет за эти дни если не каждый, то очень многие. Но не все, увы, обращаются к врачу, делают ПЦР и выясняют, чем ты все-таки болел. В этой ситуации идея о том, чтобы получить сертификат по результатам анализов на антитела к коронавирусу стала особенно актуальной. И минздрав страны пошел на уступки. А как это реализовать? Как получить QR-код по тесту на антитела в Иркутске и Улан-Удэ?Об этом подробно рассказали в минздраве Бурятии.

-Да, действительно, уже с 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела, - рассказали в пресс-службе минздрава. – Теперь сертификат на Госуслугах будет включать в себя и информацию о положительных результатах исследования на наличие антител к коронавирусу.

Чтобы данные внесли, на Госуслугах надо будет оставить заявление. Вопрос решается в трех дневный срок.

Такие антитела есть у многих, а после пятой волны будут у большинства. Но есть нюансы. Так, сдавать тест придется точно за свой счет. А ПЦР все-таки можно сдать и в поликлинике, бесплатно, если заболел.

- Исследования на антитела для подтверждения факта ранее перенесенного заболевания не входят в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, - уточнили медики.

Сейчас такое тестирование стоит не так дорого, меньше тысячи рублей. В Иркутске около десятка медцентров , где оказывают эти услуги Но если повысится спрос, частные клиники могут и повысить стоимость. Что касается вопроса, который обсуждался последние полгода – «а сколько надо антител», остановились на том, что это неважно. Клеточный иммунитет все равно есть.

Но важно учесть вот что – если после подтвержденного заболевания или прививки сертификат выдается на год, то этот – только на полгода. И только один раз. В дальнейшем все-таки необходимо вакцинироваться. Это основное, что надо учесть, задумываясь о том, как получить QR-код по тесту на антитела в Иркутске и Улан-Удэ.

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