Подросток с молотком напал на сверстника в ТЦ Ангарска. Рассказываем, как все было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Драка подростков, произошедшая в торговом центре Ангарска, попала на видео. В субботу вечером, 12 февраля, в полицию позвонили очевидцы потасовки между школьниками. Конфликт в любую минуту мог обернуться опасными травмами – у одного из парней был при себе молоток. Все это происходило на глазах у посетителей центра, в том числе и детей, так как разборки компания устроила возле игровой зоны и кинотеатра. Агрессивного подростка быстро обездвижили, выхватив у него «холодное оружие».

На кадрах, попавших в сеть, видно, что лицо виновника шумихи было в крови. При каких условиях он получил травмы, пока неизвестно. Однако некоторые комментаторы утверждают, что зачинщиком драки был вовсе не главный герой видео, мол, молоток – это лишь самооборона.

Благо, обошлось без переломов и опасный инструмент подростку не пригодился. Вскоре на место прибыл экипаж патрульно-постовой службы и трое участников публичной драки поехали в отдел. Все оказались несовершеннолетними учащимися девятых классов. Полиция начала проверку, а одному из школьников понадобилась помощь медиков.

В соцсетях продолжают гадать, зачем школьнику носить в рюкзаке молоток.

- Видимо, с урока технологии возвращался, - пишут в комментариях ангарчане.

Тем временем ситуация продолжает обрастать все новыми слухами. Так, по словам очевидцев произошедшего, в момент нападения на сверстника девятиклассник находился в состоянии опьянения, причиной которого могли стать запрещенные вещества. Однако, пока это лишь версия пользователей сети.

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