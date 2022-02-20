Освобожденная из рабства уроженка Бурятии вернулась вместе с детьми в Улан-Удэ

Вызволенная из рабства женщина прогулялась с детьми по Красной площади. Фото: Полномочного представительства Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации

«Сегодня наша землячка с детьми уже в Улан-Удэ» - такое сообщение накануне опубликовало полномочное представительство Республики Бурятия в Москве об якобы вызволенной из рабства под Воронежем женщине. В столице ей буквально за сутки восстановили паспорт, а детям купили теплую зимнюю одежду. Семья даже прогулялась по Красной площади. Пока шло восстановление документов мать с ребятишками находились в комнатах отдыха полпредства Бурятии, где их кормили родной бурятской кухней. Там семья чувствовала себя в безопасности.

- Дальше с ними будут работать представители Минсоцзащиты Бурятии, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и адвокат, - отметили полномочном представительства Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации. - Оценку произошедшему дадут компетентные органы после тщательной проверки.

Напомним, о том, что Соелма из Бурятии стала рабыней в Воронежской области, рассказали волонтеры организация «Альтернатива», которая как раз занимается освобождением людей из подобных ситуаций. История эта началась около двух лет назад, сибирячка уехала на заработки в Москву вместе с двумя маленькими детьми, там ей предложили вакансию доярки в Новоусманском районе. Согласилась. Поехала.

- Но на ферме из свободной женщины ее быстро превратили в рабыню, - пишут волонтеры «Альтернативы». – Помимо того, что ее не отпускали оттуда, так еще заставили сожительствовать с работником этой фермы. Мужчина якобы насиловал ее, избивал детей и наливал им алкоголь. Она пыталась сбежать, но сделать это с детьми довольно сложно.

Однако, после показания немного изменились. КП-Иркутск удалось поговорить с якобы попавшей в рабство. С ее слов, за первый месяц работы ей не заплатили, а когда она попросила кровно заработанное, хозяев фермы заставил встать ее на колени и просить прощения. Она отказалась, ей сказали убираться, довезли с детьми до трассы. Однако, ехать без денег и документов (паспорт потеряла) было некуда. По дороге ехал другой работник фермы, он предложил вернуться обратно. Сказал «кому ты дома нужна». Вернулась. Платить не начали, давали небольшие суммы только на продукты. Получается, работала Соелма за еду.

В прошлом году в вагончик к ней подселили другого работника фермы. По словам женщины, она была не против нового соседа.

- Мы начали жить вместе по обоюдному согласию, - говорит Соелма. – У нас начались отношения. Первое время он вел себя нормально. Но затем начал орать на детей, если они шалили и даже поднимал руку. А им ведь было 2 и 4 года. Я орала на него в ответ. Когда он выпивал, мог дать спиртное ребятишкам. При этом говорил, что любит меня и никому не отдаст.

В январе этого года, мужчина приревновал ее, и они подрались. Все это со слов женщины.

После этого мать двоих детей все же решила попросить помощи у сестры, та связалась с волонтерами из «Альтернативы». Пока вопросов в этой истории больше, чем ответов. Но расследование уже идет. Соелма написала заявление в полицию. Объективную оценку произошедшему дадут правоохранители.

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