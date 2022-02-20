Страшные раны и шок. Алабай едва не загрыз насмерть женщину в Бурятии

Тот самый алабай. Фото: мэрия Улан-Удэ, @ulanude.official

Со страшными ранами от укусов собаки и с шоком третьей степени в Республиканскую больницу скорой помощи в Улан-Удэ накануне привезли 38-летнюю женщину. Пес напал на нее на улице в СНТ «Авиатор». У пострадавшей - раны головы, лица, бедра, паховой области. По словам пресс-службы мэрии Улан-Удэ, ее спасли прохожие, они отогнали алабая и удерживали его до приезда службы отлова.

- В течение 2.5 часов объединенной хирургической бригадой больницы скорой медицинской помощи и республиканской клинической больницы экстренно проведена операция - первичная хирургическая обработка и ревизия ран, - рассказали медики.

В СНТ сразу после нападения выехали не только кинологи, но и полицейские, и сотрудники администрации города. Что уже известно о нападении алабая на женщину в Улан-Удэ? Пес этот – не бродячий. Его хозяйку уже нашли.

- Личность хозяйки установлена, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе УМВД России по городу Улан-Удэ.

Полицейские узнали, что собака живет в вольере на территории частного дома. Предстоит выяснить, почему и как пес оказался за оградой. Состояние покусанной им уланудэнки остается тяжелым.

- В настоящее время пациентке проводится интенсивная терапия в условиях отделения реанимации, - рассказали врачи о состоянии пострадавшей.

Вывозить из Бурятии женщину не будут. Все необходимое для ее восстановления в больнице имеется.

- Дополнительной помощи врачей из федерального центра не потребуется, - отметили медики. - Ситуация находится на контроле у Минздрава Бурятии.

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