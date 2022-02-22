Сибирячка наворожила встречу с будущим мужем в супермаркете. И все сбылось 22.02.2022

Елена и Артем Жидковы расписались в магическую дату. Фото: отдел службы ЗАГС по Усть-Куту и району.

- Двойка нас связала, - смеется 35-летняя Елена Жидкова из Усть-Кута.

Сегодня, 22.02.2022, они с возлюбленным Артемом играют свадьбу. В их истории любви эта цифра действительно встречается часто!

- Я всегда мечтала выйти замуж в красивую дату - они же бывают так редко, - откровенничает Елена. - Переживала, что годы идут, а я все одна. Подруги постоянно звали меня то в ресторан, то в ночной клуб, чтобы я с кем-нибудь познакомилась, но я им всегда отвечала: «Я свою судьбу точно встречу не там. Где? Ну, например, в супермаркете! Буду стоять, выбирать продукты, и подойдет мой будущий муж…»

И ведь как в воду глядела! Пошла как-то вечером с подругой в магазин, а к ним подходят двое парней, мол, «помогите вкусные пельмени выбрать». Сибирячки с улыбкой переглянулись - раз полуфабрикаты покупают, значит, неженатые. Разговорились, понравились друг другу, и расставаться уже не хотели - пошли вчетвером гулять на набережную.

Оказалось, что Артем - энергетик, приехал из Иркутска в Усть-Кут на вахту, как и его друг. Через месяц (а это была осень 2020-го) ему надо было уезжать домой. Но в Елену он влюбился с первого взгляда, и понимал, что без нее - не жизнь! Обещал скоро вернуться и слово сдержал. Закончил все дела в Иркутске, в декабре переехал на север, устроился на новую работу и решил, что пора звать замуж.

Ради любимой Артем переехал из Иркутска на север области. Фото: личный архив.

- Преподнес мне красивое колечко, предложил стать его женой, - вспоминает сибирячка. - Но я ответила, что сначала хочу побыть невестой, насладиться этим чувством. Делать нечего - ждал. А в прошлом году попросил моей руки второй раз, уже на семейном ужине с родителями, и подарил еще одно кольцо!

Так и получилось, что двойка для пары - цифра особая. Даже подавать заявление в ЗАГС они пришли в необычную дату 21.10.2021, сами того не заметив.

- Оба закрутились на работе и это был единственный вечер, когда смогли вырваться. Причем моя мама как раз отмечала день рождения - отличный получился подарок, - смеется Елена. - Успели занять магическую дату для регистрации 22.02.2022, и вот мы здесь! Кстати, моя подруга и друг Артема, с которыми мы были в день знакомства в супермаркете, тоже теперь вместе. Они свидетели на нашей свадьбе, а скоро сыграют и свою.

Елена и Артем любят вместе путешествовать. Фото: личный архив.

Впереди у пары медовый месяц в Египте и счастливая семейная жизнь - молодые уже мечтают о ребенке.

Свободное время они проводят активно - гуляют, занимаются спортом, играют в боулинг. Фото: личный архив.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почти 400 пар поженятся 22.02.2022 в Приангарье

В ЗАГСах Иркутской области в красивую дату - полный аншлаг. Женихи и невесты, кажется, установили новый рекорд - в один день женятся 400 пар! Больше всего свадеб сыграют в Иркутске, а еще в Братске и Усть-Илимске.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Мэя Рин, нумеролог:

"22.02.2022 - благоприятная дата для создания семьи"

- Двойка - это число партнерства, гармонии, исцеления в широком смысле слова. В дате шесть двоек, если их сложить, получится 12 - а это символ цикличности, психологического комфорта. Более того, энергия шести двоек усиливается тем, что 22 лунным днем календаря - а такие совпадения бывают очень редко. Поэтому, можно сказать, что 22.02.2022 - это благоприятная дата для создания семьи.

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