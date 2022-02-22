Рекордное число пар поженится в Иркутской области в последнюю зеркальную дату этого десятилетия

Почти 400 пар поженятся в Иркутской области 22.02.2022 Фото: Иван МАКЕЕВ

В ЗАГСах сегодня в прямом смысле аншлаг. Сотни влюбленных в Иркутской области мечтали сыграть свадьбу именно в этот день - 22.02.2022 или в последнюю зеркальную дату десятилетия. Многие считают, что магия шести двоек поможет сохранить брак крепким, а любовь сильной, как в первые дни знакомства. К тому же знаковым это событие делает то, что дата выпадает на вторник, то есть второй день недели, а также 22 лунный день. В Приангарье молодожены побили все рекорды - заявление подали почти 400 пар. Об этом "КП"-Иркутск" сообщили в пресс-службе ЗАГСа Иркутской области.

- Только в Иркутске 22 февраля поженятся 150 пар влюбленных, 60 из них скажут заветное "Да" в центральном отделе ЗАГСа. Что касается других городов региона, больше всех желающих заключить брак в этот день в Братске - 26 пар. Еще 24 свадьбы пройдут в Усть-Илимске, 20 в Ангарске и 15 в Шелехове, - рассказали в службе ЗАГС.

Напомним, на дату с пятью двойками, 02.02.2022 заявление на заключение брака в Приангарье подали 99 пар. 12 февраля в регионе свадьбу сыграли 200 семей. А в День всех влюбленных в Иркутской области поженились 63 пары.

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