Помогла астрология. Инженер-вахтовик из Иркутска раскрыл секрет, как выиграл в лотерею 5 миллионов рублей. Фото: Всероссийская государственная лотерея

В Иркутске стало на одного миллионера больше. Удача буквально свалилась на голову инженеру-геологу Алексею Шапошникову. В перерыве между вахтами, мужчина, проходя мимо лотерейного киоска, решил приобрести себе игровой билет моментальной лотереи.

- Попросил продавца загадать цифру от 1 до 8, - рассказывает Алексей Шапошников пресс-службе Всероссийской государственной лотереи. - Женщина выбрала 7. Я отсчитал седьмой билет из пачки, сразу же стер защитный слой и увидел выигрыш в 5 миллионов рублей. Даже описать не могу ощущения, которые я испытал.

Новоиспеченный миллионер признается, что помимо работы, увлекается астрологией и даже составляет людям индивидуальный гороскоп.

- Думаю, она тоже помогла мне выиграть, - говорит Алексей. – А еще, когда я проходил мимо киоска, то купить билет мне подсказал внутренний голос.

Куда потратит свои выигранные миллионы, инженер уже знает. Мужчина планирует купить квартиру в Иркутске. Признается, что хватит только на однокомнатную.

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