Иркутянин выиграл в лотерею более 1 миллиона рублей и пока не знает об этом Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Иркутске на одного миллионера стало больше. 1 декабря иркутянин выиграл в лотерею 1 110 408 рублей. Он верно угадал все пять чисел в первом поле билета и ни одного — во втором. Правда, сам счастливчик о своей победе пока не знает. Оказывается, за выигрышем он еще не обратился.

- Известно лишь, что счастливый билет был куплен на официальном сайте лотереи, - сообщили в пресс-службе Всероссийской государственной лотереи.

В июне этого года житель Иркутска Александр Медведев также выиграл в лотерею загородный дом и узнал об этом не сразу. В очередной раз, купив квиток для розыгрыша, Александр положил его в стол и забыл про него. Вспомнил о нем сибиряк спустя почти месяц – в апреле. Мужчина нашел результаты тиража и проверяя билет, едва не выронил его из рук. Оказалось, ему впервые улыбнулась фортуна.

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